News & Trends 3 0

Tschüss, Xbox-Exklusivität! «Gears of War» erscheint auf der PS5

Mit «Gears of War» erscheint ein weiteres ehemaliges Xbox-Aushängeschild für die Konkurrenzkonsole von Sony. Schon im Sommer kannst du Locust-Horden auf der PS5 niederballern.

Microsoft kündigt eine Remastered-Version des Xbox-Klassikers «Gears of War» (2006) an – inklusive aller zusätzlichen Inhalte der «Ultimate Edition» (2015). Der Titel hört auf den Namen «Gears of War: Reloaded» und erscheint am 26. August in Microsofts Game-Pass-Abo sowie als kostenpflichtiger Titel für Xbox Series X/S, Steam und die PS5.

Den Xbox-Klassiker gibt's jetzt auch auf der PS5.

Quelle: Microsoft

Es ist das erste Mal, dass das ehemals exklusive Xbox-Franchise auf einer Sony-Konsole erscheint. Besitzt du die «Ultimate Edition» auf der Xbox, erhältst du das Remastered-Upgrade kostenlos. Das Game unterstützt Crossplay und Cross-Progression über alle Plattformen hinweg – vorausgesetzt, du meldest dich mit einem Microsoft-Konto an.

Technisch bekommt das Game ein ausführliches Upgrade spendiert – unter anderem:

4K-Auflösung, HDR-Unterstützung und VRR

Überarbeitete Assets und hochauflösende Texturen

Verbesserte visuelle Effekte, unter anderem Schatten und Spiegelungen

Keine Ladezeiten

60 Frames pro Sekunde im Singleplayer und 120 Frames pro Sekunde im Multiplayer

Die Original-Auflösungen und die Auflösung des Remasters im Vergleich.

Quelle: Microsoft

Diese ehemals exklusiven Xbox-Titel gibt es schon für fremde Plattformen

«Gears of War» ist nicht das erste ehemals exklusive Xbox-Spiel, das den Sprung auf eine Konkurrenzplattform schafft. Microsoft hat sich in den vergangenen Monaten von der alten Exklusivspiel-Strategie verabschiedet und wird zunehmend zum Third-Party-Publisher.

Der Strategiewechsel scheint sich auszuzahlen – Microsoft war gemessen am Umsatz im Dezember letzten Jahres der grösste Publisher weltweit:

News & Trends Xbox ist neu der grösste Games-Publisher der Welt – höchste Einnahmen auf Playstation von Domagoj Belancic

Folgende ehemalige Xbox-Spiele sind bereits für andere Konsolen erhältlich (oder angekündigt):

«Age of Empires II: Definitive Edition» (PS5)

«Age of Mythology: Retold» (PS5)

«Forza Horizon 5» (PS5)

«Grounded» (PS5, Switch)

«Hi-Fi Rush» (PS5)

«Indiana Jones and the Great Circle» (PS5)

«Ori And The Blind Forest» (Switch)

«Ori And The Will Of The Wisps» (Switch)

«Pentiment» (P55, Switch)

«Sea of Thieves» (PS5)

Auch zukünftige Titel von diversen Microsoft-Studios sollen auf anderen Plattformen erscheinen:

«Doom Eternal» (PS5)

«Gears of War: Reloaded» (PS5)

«The Outer Worlds 2» (PS5)

Gerüchten zufolge plant Microsoft ausserdem, diese Games auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen:

«Fable» (PS5, Switch 2)

«Halo» (PS5, Switch 2)

«Microsoft Flight Simulator» (PS5, Switch 2)

«Perfect Dark» (tbd)

«Senua’s Saga: Hellblade 2» (tbd)

«Starfield» (tbd)

Wie geht es weiter mit «Gears of War»?

Nach dem Remaster können sich Fans der Serie auf einen komplett neuen Ableger freuen. «Gears of War: E-Day» befindet sich aktuell in Entwicklung. Bisher wurde aber nur ein kleiner Teaser-Trailer zum Projekt veröfentlicht. Ob der Titel auch auf der PS5 erscheinen wird, verrät Microsoft noch nicht.

Titelbild: Microsoft

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel