News & Trends 5 4

TV-Kultshow «American Gladiators» feiert deutschsprachiges Revival

Einst popkulturelles Phänomen, nun moderner Neustart: «Gladiators – Die Show der Giganten». Prime Video und RTL bringen das Kultformat nächstes Jahr zurück.

Nach über 30 Jahren Pause feiert ein TV-Klassiker sein Comeback. «American Gladiators», die legendäre Wettkampfshow aus den 1990er-Jahren, wird neu aufgelegt, und zwar als deutschsprachige Version unter dem Titel: «Gladiators – Die Show der Giganten».

Die Show entsteht in Kooperation zwischen Prime Video und RTL, produziert von RTL Studios. Gedreht wird im Frühjahr 2026 in der Messe Düsseldorf. Anschließend kannst du wahrscheinlich noch 2026 die Neuauflage exklusiv bei Prime Video sehen, bevor sie vier Wochen später auch bei RTL und RTL+ ausgestrahlt wird.

Die Faszination der Gladiatoren: Warum das Format Kult wurde

Bereits in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren war «American Gladiators» mehr als nur eine Show. Sie war ein popkulturelles Phänomen. Muskelbepackte Gladiatoren und Gladiatorinnen mit Namen wie Nitro, Blaze oder Gemini kämpften in farbenfrohen Kostümen gegen ehrgeizige Amateure. Die Duelle waren spektakulär, die Hindernisparcours nervenaufreibend und das Publikum feierte die Kontrahenten begeistert an.

Fesselnd war die Mischung aus körperlicher Höchstleistung, dramatischer Inszenierung und klaren Regeln. Die Gladiatoren waren Charaktere mit Wiedererkennungswert, die Herausforderinnen die vermeintlich Schwächeren: das klassische «David gegen Goliath»-Prinzip. Und genau das machte die Show emotional und spannend.

Auch in Deutschland lief das Format zwischen 1992 und 1994 auf RTL, später noch bei RTL2 und ab den 2000er-Jahren auf DSF. Zwar nur kurz, aber mit bleibendem Eindruck. Das deutschsprachige Remake will diese nostalgische Faszination aufgreifen und in ein modernes Gewand bringen.

Inhaltlich bleibt vieles beim Alten

Das Grundprinzip bleibt: Kandidaten und Kandidatinnen treten in möglichst spektakulären Wettkämpfen gegen ein festes Team aus Gladiatoren an. Diese stammen aus Bereichen wie Bodybuilding, Kraftsport oder anderen Hochleistungssportarten. Altbewährte Disziplinen wie «Joust», «Hang Tough», «Gauntlet» und der finale Hindernisparcours «The Eliminator» sollen zurückkehren, ergänzt durch neue Herausforderungen.

Die Show bleibt somit ein Mix aus sportlichem Wettkampf und inszenierter Action, inspiriert von antiken Gladiatorenkämpfen.

Ein Revival mit internationalem Rückenwind

Die deutschsprachige Version ist Teil eines weltweiten Reboots, produziert von MGM Alternative und Amazon MGM Studios. In den USA ist bereits eine neue Staffel fertig produziert und abgedreht, die exklusiv bei Prime Video gezeigt werden soll. Dort führt WWE-Star Mike «The Miz» Mizanin als Moderator durch die Show.

Auch Australien und Großbritannien haben Neuauflagen gestartet. In Großbritannien erzielte die BBC-Version Anfang 2024 mit sechs Millionen Zuschauenden den besten Showstart des Senders seit sieben Jahren.

Titelbild: Prime Video

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel







