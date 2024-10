Überraschung – Nintendo veröffentlicht Musik-Streaming-App für Smartphones

Nintendo veröffentlicht mit «Nintendo Music» eine Musik-Streaming-App für Smartphones. Und die ist erstaunlich gut. Einen Haken hat die Sache aber.

Die ganze Welt wartet auf die Switch 2. Nintendo scheint das nicht gross zu kümmern. Statt einer Nachfolgekonsole veröffentlichte das Unternehmen diesen Monat einen skurrilen Wecker mit Bewegungssensor. Nun folgt die nächste Überraschung, mit der niemand gerechnet hat: eine Nintendo Musik-Streaming-App für Android und iOS.

Game-Soundtracks und clevere Funktionen

Andere Unternehmen veröffentlichen ihre Game-Soundtracks auf Streaming-Diensten wie Spotify und Co. – Nintendo hingegen entwickelt gleich eine eigene App für ihre Musikbibliothek. Was zunächst absurd erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als erstaunlich gute App mit tollen Zusatzfunktionen.

«Nintendo Music» ist wie andere klassische Musik-Streaming-Apps aufgebaut. Du kannst zwischen verschiedenen Soundtracks aus Nintendo-Games wählen und diese unterwegs abspielen. Die Tracks lassen sich nach Games, nach Charakteren oder nach bestimmten Momenten (Sieg, Niederlage, Bosskämpfe, etc.) sortieren. Vordefinierte Playlists, basierend auf Stimmungen («Gute Nacht», «Running», «Break Time», etc.) gibt es auch.

Du möchtest alle Lieder, in denen es um Yoshi geht? Kein Problem!

Quelle: Nintendo / Youtube

Neben aktuellen Blockbustern wie «Animal Crossing: New Horizons» finden sich auch Retro-Titel wie «The Legend of Zelda: Ocarina of Time» sowie skurrile Soundtracks, wie die Wii-Titelmenümusik, in der App. Eine komplette Übersicht findest du am Ende des Artikels.

Die Titel kannst du auch zu eigenen Playlists hinzufügen und für die Offline-Wiedergabe herunterladen. Besonders cool ist die Option, Tracks zu verlängern. Möchtest du die relativ kurze Titelmusik von «Super Mario Galaxy» (1:21 Minuten) länger hören, kannst du das Lied auf bis zu 60 Minuten strecken. Mit dieser Funktion wird die Titelmusik nicht bloss geloopt, sondern an den passenden Stellen zusammengeschnitten und verlängert. Dies funktioniert leider (noch) nicht bei allen Tracks – gerne hätte ich diese News zu einer einstündigen Version des «Hyrule Field Main Theme» aus «Ocarina of Time» geschrieben.

Tracks kannst du ganz einfach verlängern.

Quelle: Nintendo / Youtube

Die einzelnen Tracks sind jeweils mit hübschen Screenshots aus den jeweiligen Games hinterlegt. Hast du Angst, dich durch die Titelnamen und Bilder zu spoilern, kannst du einzelne Games auf eine Spoiler-Liste setzen, um sie auszublenden. Toll!

Die Spoiler-Funktion ist sinnvoll.

Quelle: Nintendo / Youtube

Weniger toll ist die Tatsache, dass die App keinerlei Informationen zu den Komponisten der Musikstücke enthält. Als Interpret wird jeweils nur das Game genannt. Schade.

Nur mit «Nintendo Switch Online» verfügbar

Eine nette Spielerei ist zudem, dass dir die App automatisch Spiele zusammenfasst, die du auf der Switch gespielt hast. Dies, weil du dich für die Nutzung von «Nintendo Music» mit deinem Nintendo-Account anmelden musst und der Dienst auf deine Spielaktivitäten zugreift.

Der Account-Zwang hat aber einen Haken: Die App ist nur für Abonnentinnen und Abonnenten des «Nintendo Switch Online»-Dienstes nutzbar.

Mit Nintendos Online-Abo erhältst du Zugang zu Multiplayer-Funktionen auf der Switch, sowie Zugang zu einem umfangreichen Retro-Katalog klassischer Nintendo-Games. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits verschiedene Möglichkeiten für eine zusätzliche Aufwertung seines Abonnementdienstes geprüft. So erhalten Abonnentinnen und Abonnenten auch Zugang zu kostenpflichtigen Erweiterungspaketen und zu exklusiver Hardware – unter anderem zu Retro-Controllern und zu Nintendos kuriosem Wecker «Alarmo».

Produkttest Nintendo Alarmo im Test: besser als gedacht von Domagoj Belancic

Folgende Games sind zum Start in der App verfügbar

Zum Launch hat Nintendo 22 Soundtracks von neun verschiedenen Nintendo-Systemen in die App integriert. Die Auswahl soll laufend erweitert werden.

Nintendo Switch

«Animal Crossing: New Horizons»

«Mario Kart 8 Deluxe»

«Pikmin 4»

«Pokémon Karmesin & Purpur»

«Splatoon 3»

«Super Mario Odyssey»

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild»

Wii

«Super Mario Galaxy»

diverse Wii-Kanäle, unter anderem: Wii Menü, Mii Plaza, Wii Shop, Fotos

Nintendo DS

«Nintendogs»

«Tomodachi Collection»

Nintendo Gamecube

«Metroid Prime»

Game Boy Advance

«Fire Emblem: The Blazing Brigade»

Nintendo 64

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

«Lylat Wars»

SNES

«Donkey Kong Country»

«Super Mario World 2: Yoshi's Island»

Game Boy

«Kirby's Dream Land»

«Dr. Mario»

NES