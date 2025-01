News & Trends 2 0

Unnötige Küchengadgets – wir drehen sie unseren Teamkollegen an

Bong, Lügendetektor und eine Hommage an Steven Spielberg oder doch nur Gugus für die Küche? Was die schräge Welt der Küchengeräte alles zu bieten hat und wer am besten hochstapeln kann, siehst du im Video.

Du dachtest, die Hot-Dog-Maschine, das elektrische Brotmesser oder der Eierschalensollbruchstellenverursacher seien unnötige Platzfüller in der Küche? Dann kennst du das Zeug noch nicht, das sich unser Team gegenseitig andreht. Keine Sorge, wir haben bis zur Auflösung auch keine Ahnung, was es ist. Damit wir, Darina, Luca und ich, unsere drei Teamgspönli Katja, Ramon und Lorenz überzeugen können, müssen wir ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Denn beim Erfinden von Küchengadgets scheint der Leitsatz «Braucht’s nicht – gibt’s nicht» zu gelten. Challenge-Level «Impossible»: Nenne einen Anwendungsbereich, für den es noch kein Küchengerät gibt? Schreib es in die Kommentare. Küchengadgets Alessi Trichter Pinocchio Küchengadgets Doiy I Could Eat a T-Rex Spaghetti Mass 5 Smoker Zubehör Lacor Räuchergerät Instant inkl Holzspäne Olive 100g Lebensmittelverpackung Böörds Tütenhüter & Tubeschruberi 11 x 20 Osterdeko Creativ Company Ausblasgerät für Eier 1 x, 3 x 11 x 15 cm 5 Küchen Organizer EUR 14,03 Zeller Present Kochlöffelhalter-Set 50 Küchengadgets Alessi Trichter Pinocchio Küchengadgets Doiy I Could Eat a T-Rex Spaghetti Mass 5 Smoker Zubehör Lacor Räuchergerät Instant inkl Holzspäne Olive 100g Lebensmittelverpackung Böörds Tütenhüter & Tubeschruberi 11 x 20 Osterdeko Creativ Company Ausblasgerät für Eier 1 x, 3 x 11 x 15 cm 5 Küchen Organizer EUR 14,03 Zeller Present Kochlöffelhalter-Set 50 «Vertickt und angedreht!» heisst unsere Videoserie, in der wir einander Dinge aufschwatzen. Du willst sehen, wie ein Schnuller meinen Arbeitstag versüssen soll und was ein Wal in der Dusche zu suchen hat? Im Video findest du die Antworten: Video Hintergrund Vertickt und angedreht! So schwatzen wir Kinderlosen Kindergadgets auf von Katja Fischer

