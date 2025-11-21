News & Trends 2 0

Update für Matter: Version 1.5 bringt Kameraunterstützung und mehr

Mit Matter 1.5 kommen viele Neuerungen fürs Smarthome. Neben der Integration von Kameras bietet Matter jetzt neue Funktionen für Schließsysteme, Garagentore und das Energiemanagement. Auch Gerätekategorien wie Bodensensoren und Bewässerungssysteme lassen sich in Zukunft darüber einbinden.

Nur wenige Tage nach der Ankündigung des Zigbee-Updates auf Version 4.0 bringt die Connectivity Standards Alliance (CSA) schon die nächste gute Nachricht: Der Smarthome-Standard Matter ist ab sofort in der Version 1.5 verfügbar. Damit können jetzt auch Kameras sowie Bewässerungssysteme via Matter ins smarte Zuhause integriert werden. Es handelt sich um den bislang größten Funktionssprung seit der Matter-Einführung. Erste Geräte könnten in den kommenden Monaten zertifiziert werden.

News & Trends Zigbee 4.0 vorgestellt: Das Smarthome-Protokoll bekommt mehr Reichweite von Debora Pape

Matter ist erst seit drei Jahren offiziell verfügbar. Im Bereich der smarten Beleuchtung erscheinen bereits immer mehr Matter-kompatible Leuchtmittel. Mit Version 1.5 schließt die CSA zentrale Lücken und fördert die Etablierung von Matter als universellem Standard fürs Smarthome.

Was ist der Unterschied zwischen Zigbee und Matter? Beide Standards werden von der CSA betreut. Es handelt sich nicht um konkurrierende Systeme, da sie sich in ihrer Funktionsebene unterscheiden. Zigbee ist ein Funkprotokoll, mit dem sich ein energieeffizientes Mesh-Netzwerk für Internet-of-Things-Devices aufbauen lässt. Matter ist dagegen dafür zuständig, dass die darüber eingebundenen Leuchtmittel, Schalter und Sensoren verstehen, was sie tun sollen. Das funktioniert herstellerübergreifend, sodass im Optimalfall eine App – etwa Google Home, Alexa, Apple Home oder auch Home Assistant – ausreicht, um verschiedenste Smarthome-Geräte zu steuern.

Kameras als neue Gerätekategorie

Die wohl wichtigste Neuerung ist die native Unterstützung von Kameras. Damit lassen sich Innen- und Außenkameras sowie Videotürklingeln über Matter einbinden. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Matter-fähigen Kameras in den kommenden Monaten auf den Markt kommen.

Matter unterstützt nun von Haus aus Live-Streams für Bild und Ton über WebRTC (Real-Time-Communication, eine Webtechnologie, die auch Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht), auch mehrere gleichzeitige Video-Streams sind möglich. Auch das Schwenken, Neigen und Zoomen sowie das Festlegen von Zonen im Kameraausschnitt ist mittels Matter möglich.

Weitergehende Funktionen wie die Verwaltung von Videoaufnahmen und KI-Features sind allerdings nach wie vor an die Herstellerplattform gebunden.

Schließsysteme, Energiemanagement und Pflanzenbewässerung

Matter 1.5 bringt neue Steuerbefehle für elektronische Schlösser, Garagentore, Jalousien und ähnliche Systeme. Sie lassen sich nun einheitlich bedienen und können präzisere Statusmeldungen senden.

Im Bereich Energiemanagement unterstützt Matter jetzt dynamische Stromtarife, die sich an aktuellen Netzlasten orientieren. Dazu werden auch Echtzeit-Daten deines Stromversorgers genutzt und du kannst beispielsweise festlegen, dass Geräte mit hohem Stromverbrauch nur zu Zeiten mit niedriger Netzauslastung laufen. Darüber hinaus wurde die Integration von Energiemessgeräten verbessert. Insgesamt lassen sich also durch das Update die Stromkosten senken.

Auch an deine Pflanzen hat die CSA gedacht: Mit der neuen Version werden Bodensensoren und Bewässerungssysteme in den Standard integriert. Somit kannst du die automatische Pflanzenbewässerung via Matter umsetzen.

Titelbild: Shutterstock/thinkhubstudio

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







