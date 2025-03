Vaiana 2 und Co.: Diese neuen Hörfiguren hat Tonies angekündigt

Der Audioboxen-Hersteller bringt neue Hörfiguren ins Kinderzimmer – darunter Einschlaf-Tonies, Kinderbuchklassiker und eine Disney-Figur.

In diesem Beitrag stelle ich dir eine Auswahl der neuen Hörfiguren von Tonies vor, die bis auf das Nachtlicht ab dem 12. März erhältlich sind.

Der Schlummepinguin spielt weißes Rauschen, das speziell für kleine Kinder entwickelt wurde. Insgesamt 120 Minuten dauert die Einschlafbegleitung, bei der beruhigende Töne mit subtilen Soundflächen und musikalischen Themen verwoben werden. Thematisch soll dies laut Tonies an die eisige Schönheit der Antarktis erinnern.

Wie Studien ergeben haben, wirkt weißes Rauschen beruhigend auf Kleinkinder, da es störende Geräusche übertöntt und eine vertraute, gleichmäßige Klangkulisse schafft. Wissenschaftler vermuten, dass es an die Geräusche, die Babys im Mutterleib wahrnehmen, erinnert. Dieser Tonie ist für Kinder ab drei Jahren gedacht.

Schlummeroktopus

Ähnlich niedlich wie der Pinguin schaut der neue Schlummeroktopus aus. Er soll dein Kind ebenfalls in den Schlaf begleiten, jedoch mit einer Gute-Nacht-Geschichte. Darin spielt der kleine Oktopus auf dem Meeresboden. Als es Schlafenszeit wird, zeigen seine Freunde ihm, was ihnen beim Einschlafen hilft: die Krabbe liebt ihr Schlummerplätzchen in der Trompetenmuschel, das Seepferdchen schmiegt sich an eine Alge und lässt sich von der Strömung hin und her wiegen. Nun muss der kleine Oktopus für sich herausfinden, was ihm hilft, friedlich einzuschlafen. Dazu spielt der Tonie ein beruhigendes Lied und sanfte Melodien. Er wird ebenfalls ab drei Jahren empfohlen.