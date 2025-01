VLC Media Player erhält KI-Untertitel-Funktion

Der Open-Source-Videoplayer VLC erhält eine automatische KI-Untertitelung. Diese soll lokal in Echtzeit ablaufen.

VideoLAN spendiert seinem quelloffenen VLC Media Player eine neue Funktion, die zur diesjährigen CES passend, auf Künstliche Intelligenz setzt. Wie die Non-Profit-Organisation in Las Vegas wie auch online vermeldet, wird VLC bald automatisch Untertitel generieren und in über 100 geplanten Sprachen in Echtzeit übersetzen können. Dazu greift der Player auf Open-Source-KI-Modelle zurück, die lokal funktionieren und keine Verbindung zu einem Server brauchen.

Welche Hardwarevoraussetzungen das Feature benötigt, ist bisher noch nicht klar. Ebenso fehlt bislang ein Release-Datum. Die Entwickler wollen bald mehr Informationen in einem Blogpost geben. An der Demo am Messestand war die automatische Übersetzung unter anderem in den Sprachen Deutsch, Französisch, Hebräisch und Japanisch zu sehen.

Abgesehen davon feiert der Videoplayer, der in seiner Anfangsphase VideoLAN Client hiess, diese Woche stolze sechs Milliarden Downloads. Trotz des Zeitalters der Streaming-Dienste wächst die Nutzeranzahl stetig. Der VLC Media Player wurde ab 1996 von Studenten entwickelt und ist seit seinem Release im Februar 2001 kaum noch wegzudenken. Er punktet durch seine immense Unterstützung praktisch aller Video- und Audio-Codecs sowie der meisten Betriebssysteme.