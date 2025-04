News & Trends 9 14

Von Andor bis zur Unterwelt: Das hat Lucasfilm an der Star Wars Celebration 2025 vorgestellt

Die diesjährige Star Wars Celebration fand in Japan statt. Neben neuen Games, sowie weiteren Staffeln von Andor und Ashoka stellt Lucasfilm auch eine ganz neue Star-Wars-Geschichte vor.

Die letzte Ausgabe der Star Wars Celebration fand in Europa statt. Nun hat Lucasfilm die aktuellen Projekte erstmals in Japan vorgestellt. Drei Tage lang drehte sich hier alles um die Sternensaga von George Lucas.

Die vorgestellten Filme und Serien:

«Andor» (Staffel 2, Realserie), 23.4.25

«Geschichten der Unterwelt» (Animationsserie), 4.5.25

«Wiederaufbau der Galaxis» (Staffel 2, Animationsserie), 19.9.25

«Visions»** (Staffel 3, Anime-Kurzfilmsammlung), 29.10.25

«Die Abenteuer der jungen Jedi» (Staffel 3, Animationsserie), Herbst 2025

«The Mandalorian & Grogu» (Kinofilm), 21.5.26

«Ahsoka»** (Staffel 2, Realserie), 2026

«Maul – Shadow Lord» (Animationsserie), 2026

«Visions Presents – The Ninth Jedi» (Anime-Kurzfilmsammlung), 2026

«Star Wars: Starfighter» (Kinofilm), 27.5.27

Die vorgestellten Games:

«Star Wars: Monopoly Go!», 1.5.2025

«Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune», 15.5.25

«Star Wars: Zero Company», 2026

«Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset», in Entwicklung

Magst du mehr über die einzelnen Filme, Serien und Games wissen? Dann findest du hier in persönlich priorisierter Reihenfolge noch mehr Infos und Trailer.

«Star Wars: Starfighter»

Starfighter ist der neue Star-Wars-Film mit einer eigenständigen Geschichte. Er spielt fünf Jahre nach «Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers». Viel zum Plot ist bislang nicht bekannt, nur dass Ryan Gosling eine Hauptrolle übernimmt. Ausserdem spielt die Geschichte in einem neuen Zeitraum.

Die Regie übernimmt Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), Kathleen Kennedy (Präsidentin von Lucasfilm) ist die leitende Produzentin, Jonathan Tropper (The Adam Project) schreibt das Drehbuch. In die Kinos soll der Film am 27. Mai 2027 kommen.

«The Mandalorian & Grogu»

Angekündigt wurde der Kinofilm «The Mandalorian & Grogu» bereits 2024. Bei der Präsentation in Japan waren sowohl Regisseur Jon Favreau und Co-Autor Dave Filoni anwesend als auch Hauptdarsteller Pedro Pascal.

Die anwesenden Fans kamen in den Genuss der ersten Filmausschnitte. Ausserhalb der Star Wars Celebration bleibt dir dieser Anblick leider noch verwehrt. Pedro Pascal selbst hat auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich veröffentlich: in Din Djarins dunkler Rüstung mit Helm UNTER DEM ARM. Sein Gesicht ist in der Serie selten zu sehen, das soll sich auch im Film nicht ändern. Deshalb ist dieser Anblick umso wertvoller. Wie oft du Pascal im Film dann wirklich zu Gesicht bekommst und wie oft nur seine Stimme, erfährst du wohl erst ab dem 21.Mai 2026 im Kino.

Danke Pedro für diesen wunderbaren Anblick.

Quelle: Pedro Pascal/ Disney

«Visions und «Visions Presents – The Ninth Jedi»

«Star Wars: Visions» ist als exklusive Serie für Disney+ entstanden und hatte sein Debüt 2021. Hier erzählen verschiedene Filmschaffende aus der Anime-Welt ihre eigenen Star Wars Stories als Kurzfilme. Unter den Studios befanden sich in der zweiten Staffel neben japanischen Studios solche aus England, Südafrika, Indien und anderen Teilen der Welt. Heraus kamen dementsprechend verschiedene Stile.

Dass Staffel 3 wieder ausschliesslich von japanischen Studios stammt, scheint wie ein Schritt zurück. Die kreative Art der gewählten Studios, unter anderem Kamikaze Douga und Trigger, und ihre einzigartige Form des Geschichtenerzählens, macht mich dennoch neugierig. Die Ergebnisse dürften also genau so kreativ und unterschiedlich ausfallen.

«The Ninth Jedi» war ursprünglich nur als eine Folge der Visions-Serie geplant. Nun bekommt sie eine eigene Spin-off-Serie.

Staffel 3 von «Star Wars: Visions» startet am 29.Oktober 2025 auf Disney+ mit neun Kurzfilmen. Erst 2026 soll dann «The Ninth Jedi» folgen.

«Maul – Shadow Lord»

Der berühmt berüchtigte Bösewicht Darth Maul bekommt seine eigene Animationsserie. Sie spielt nach den Ereignissen von «The Clone Wars». Maul reisst die Kontrolle über die Unterwelt des Star Wars-Universums an sich und wird zum Anführer von Crimson Dawn. Eine weitere Verbindung zu «The Clone Wars»: Sam Witwer kehrt als Stimme von Maul zurück. Eine klare Abgrenzung von «The Clone Wars» ist allerdings der Animationsstil.

Einen offiziellen Trailer dazu zeigt Disney ausserhalb der Star Wars Celebrations bislang nicht. Die Serie ist allerdings auch noch in Produktion und soll erst 2026 auf Disney+ starten.

«Andor»

Die zweite Staffel von Andor startet heute, dem 22. April 2025. Kollege Luca Fontana durfte sich die Folgen bereits vorab schauen und war begeistert, und zwar ganze 5 Sterne begeistert. Worauf wartest du noch?

Kritik «Andor»: Eine Rebellion im Herzen der Marke von Luca Fontana

«Ahsoka»

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Ahsoka stehen in den Startlöchern. Eine grosse Veränderung ist die Neubesetzung der Figur Baylan Skoll, dem Gegenspieler der Titelheldin. Er wurde von Ray Stevenson gespielt, der 2023 noch vor dem Start von Staffel 1 verstarb. Seinen Platz nimmt nun Rory McCann (Game Of Thrones) ein. In Japan wurden zur neuen Figur zwar Bilder gezeigt, mehr über seine Geschichte wollte der Serienschöpfer Dave Filoni allerdings nicht bekanntgeben.

Ein schönes Detail ist im Trailer zu sehen: Hayden Christensen kehrt offenbar als Anakin Skywalker zurück. Geplant sind 8 Folgen, die 2026 auf Disney+ gezeigt werden.

«Die Abenteuer der jungen Jedi»

Für alle jungen und junggebliebenen Star Wars Fans ist eine Fortsetzung der Animationsserie «Die Abenteuer der jungen Jedi» in Produktion. Mit dabei: Padawan Kai Brightstar, Lys Solay und Nubs. Natürlich darf Pilotin Nash Durango nicht fehlen und der Droide RJ-83. Neben diesen bekannten Gesichtern sollen auch ganz neue Figuren die Bildfläche betreten, wie das freche Droiden-Trio Gigi, Dozer und Beepers.

Bis im Herbst musst du dich noch gedulden, dann kommt Staffel 3 auf Disney+.

«Wiederaufbau der Galaxis: Pieces Of The Past»

Darth Jar Jar ist nicht nur der unwahrscheinlichste Sith der Galaxie, er kehrt sogar in einer zweiten Staffel zurück. Bei «Lego Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis», wird der Star Wars Kanon völlig auf den Kopf gestellt. Neben der üblichen Lego-Figuren sind Brickheadz am Start, Figuren mit riesigen, süssen (?) Köpfen. Unter anderem siehst du Ahsoka als eine solche Figur. Autoren und Produzenten Dan Hernandez und Benji Samit sind wieder mit dabei und geben offiziell bekannt: Die Geschichten von Sith Jar Jar und Jedi Bob gehen weiter. Mehr muss ein Star Wars und Lego Fan wohl nicht wissen, oder?

Die 2. Staffel von «Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis» umfasst wiederum vier Episoden. Ausgestrahlt werden diese ab dem 19. September 2025 auf Disney+

«Geschichten der Unterwelt»

Die animierte Anthologieserie im Stil von Geschichten der Jedi und Geschichten des Imperiums beleuchtet die Schattenseiten der Star Wars Galaxis durch die Augen zweier Bösewichte. Schöpfer Dave Filoni widmet drei Folgen der ehemaligen Kopfgeldjägerin Asajj Ventress. Sie erhält die Chance auf ein neues Leben. Die anderen drei Folgen gehören ganz dem Schurken Cad Bane, der in dieser Zeit sein Unwesen treiben darf.

Die sechs Episoden werden alle am 4. Mai 2025 veröffentlicht. Perfekt für einen Marathon am Star Wars Day.

«Star Wars Zero Company»

Das Game «Star Wars Zero Company» soll uns eine ganz neue Perspektive der Klonkriege bieten. In diesem rundenbasierten Einzelspieler-Taktikspiel übernimmst du das Kommando in einem galaktischen Konflikt.

Der ehemalige Offizier Hawks ist die Hauptfigur. Wie er aussieht, bestimmst du selbst. Mit ihm führst du ein eigenes Team aus Söldnern an: die Zero Company. Sie setzt sich aus diversen Spezies und Klassen (Jedi, Klonkrieger, Astrochems usw.) zusammen.

Die Veröffentlichung ist auf 2026 datiert für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

«Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune»

Begleite Kay und Nix bei einem neuen Abenteuer in «Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune». In dem neuen Story-Pack für «Star Wars Outlaws» schliessen sich Kay Vess und Nix mit dem legendären Hondo Ohnaka zusammen und begeben sich auf eine Reise, die nach dem Abschluss der Haupthandlung des Basisspiels stattfindet. Im Trailer befreit Vess Hondo den Weltraumpiraten Ohnaka.

Das DLC gibt es ab 15. Mai für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ubisoft verriet ausserdem, dass eine Nintendo-Switch-2-Version des Spiels am 4. September erscheinen wird.

«Star Wars: Monopoly Go!»

Deine Lieblings-Charaktere aus der Star Wars Galaxie gibt es ab 1. Mai bei «Monopoly Go». Das Star-Wars-Crossover-Event bringt berühmte Szenen aus Filmen, Podrennen und das Ergattern wertvoller Schätze von Tatooine in das bereits bekannte Smartphone-Game.

«Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset»

Star Wars: Beyond Victory hat einen neuen Trailer veröffentlicht, bei dem Volo, Lauda und ein gefährlicher Dug in Aktion zu sehen sind.

In «Beyond Victory» steuerst du einen Podracer, der durch Canyons saust und an Hindernissen auf der Podrace-Strecke vorbeirast. Mit Lauda und Sebulba im Ohr, die Tipps, Ratschläge und gelegentliche Beleidigungen zum Besten geben, bekommst du einen Crashkurs im Podracing.

«Star Wars: Beyond Victory» wird derzeit für Meta Quest-Headsets entwickelt. Die Fans in Japan gehören zu den ersten, die es auch tatsächlich erleben können.

Worauf freust du dich am meisten aus der Star Wars Galaxie?

Titelbild: Disney

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel