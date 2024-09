Von Plastik zu Holz: Fisher Price richtet sich neu aus

Fisher Price will künftig statt Plastik- wieder mehr Holzspielzeug anbieten. Damit will das Unternehmen auch an seine Anfänge erinnern.

Denkst du beim Namen Fisher-Price auch sofort an quietschbuntes Plastikspielzeug, das schlimmstenfalls noch singen kann? Dies könnte sich in Zukunft ändern. Denn der Spielzeughersteller hat seine neue Reihe «Fisher-Price Holz» vorgestellt. Das sind Spielsachen aus FSC-zertifiziertem Holz und wasserbasierten Farben. In einer Pressemitteilung gibt Fisher Price an, dass man mit diesem Schritt eine Richtung zurück zu den Wurzeln wolle: Denn vor mehr als 90 Jahren habe das Unternehmen ebenfalls mit der Herstellung von Holzspielzeugen gestartet. Auf der American International Toy Fair in New York wurde 1931 eine erste Spielzeugserie aus Holz von Fisher-Price präsentiert, die 16 «Hopefuls». Das waren zum Beispiel ästhetisch designte Nachziehenten aus Holz.

Vier verschiedene Spielbereiche

Die neue Kollektion soll dabei vier verschiedene Spielmuster abdecken: Stapeln und Sortieren, Puzzeln, Musizieren und Rollenspiele. Die Produkte richten sich an Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren. Laut Fisher Price ist das neue Spielzeug langlebig. Fisher Price hatte zuvor eine Studie zu dem Thema in Auftrag gegeben: Demnach bevorzugen 72 Prozent der 2000 befragten Eltern Spielzeug, das in der Familie behalten werden kann und 55 Prozent sind der Ansicht, dass sich Holzspielzeug am besten für das generationenübergreifende Spielen eignet.

Ein paar der Neuheiten kannst du bei uns bereits vorbestellen, darunter bunte Puzzles, ein Musikset und Stapeltiere.