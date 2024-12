Von Puppenhaus-Ästhetik bis Mittelalter Core: Die Wohntrends 2025 auf Pinterest

Mittelalterliche Kerzenhalter, surrealistische Tischdeko und andere seltsam wunderbare Objekte sind laut der diesjährigen Pinterest-Prognoseausgabe die Wohntrends 2025.

Neben Möbelmessen und Wohnmagazinen geben auch die häufigsten Pinterest-Suchanfragen Aufschluss darüber, welche Interior-Trends angesagt oder im Kommen sind. Jährlich suchen dort 537 Millionen Nutzerinnen und Nutzer nach Inspiration. Für 2025 zeichnet sich eine besonders vielfältige Trendlandschaft ab, wie einige der prognostizierten Tendenzen zeigen.

Cherry Vibe

Der kirschrote Schlafzimmer-Trend (Suchanfragen: plus 100 Prozent) ist im Kommen, vor allem bei Gen Z und Millennials. Sie stehen auf die kräftige Farbe, die an Kirschen erinnert, und nutzen sie, um ihre Räume zu gestalten. Diese Kirsch-Vibes finden sich auch in Make-up, Mode und sogar beim Essen wieder.

Die ausdrucksstarke und frische Farbe soll ein bisschen Energie und Nostalgie in den Alltag bringen.

Quelle: Frandsen

Vorhang La Redoute Interieurs VELVET CŒUR 260 x 135 cm Bettwäsche lavie Lotta Kopfkissenbezug, 65 x 100 cm 3 Tischlampe Frandsen Grasp Vorhang La Redoute Interieurs VELVET CŒUR 260 x 135 cm Bettwäsche lavie Lotta Kopfkissenbezug, 65 x 100 cm 3 Tischlampe Frandsen Grasp

Surreale Soirees

Auch die Tischdeko fürs Abendessen ist um 55 Prozent beliebter geworden. Besonders gefragt sind dabei fantasievolle Designs. Suchanfragen zur Salvador-Dali-Ästhetik sind um 40 Prozent gestiegen, moderner Surrealismus um 70 Prozent, und Ideen für Erdbeer-Tischarrangements um 50 Prozent.

Exzentrische Kerzenhalter oder Karaffen: Gen X und Boomer lassen sich von Dalí inspirieren.

Quelle: Ferm Living

Kindergeschirr + Kinderbesteck −6% EUR 15,83 statt EUR 16,90 Oyoy Kinderschüssel Erdbeere & Kirsche 2 Stück, Rot/Braun 2 Kerzenständer −22% EUR 20,90 statt EUR 26,90 Bloomingville Ada Candle Holder - Blue - Glass 9 x 9 x 22 cm Serviergefässe Ferm Living Dimple Bottle 1.02 l −6% Kindergeschirr + Kinderbesteck EUR 15,83 statt EUR 16,90 Oyoy Kinderschüssel Erdbeere & Kirsche 2 Stück, Rot/Braun 2 −22% Kerzenständer EUR 20,90 statt EUR 26,90 Bloomingville Ada Candle Holder - Blue - Glass 9 x 9 x 22 cm Serviergefässe Ferm Living Dimple Bottle 1.02 l

Castlecore

Rustikale Materialien, erdfarbene Töne, antike Möbel und Accessoires, Spitzbögen, kunstvolle Schnitzereien und Buntglasfenster – das Mittelalter, bekannt etwa für majestätische Burgen und gotischen Stil, feiert ein eindrucksvolles Comeback. Ein Suchanfragen-Anstieg von 110 Prozent zeigt, dass der «Mittelalter Core» im Jahr 2025 sowohl den Innenraum als auch den Kleiderstil beeinflussen wird.

Der Einsatz von gotischen Stilelementen verstärkt das mittelalterliche Thema.

Quelle: Ferm Living

Kerzenständer Boltze Home Kerzenleuchter 15 x 8 x 32 cm Spiegel Beliani Yebra Pendelleuchte EUR 619,– Normann Copenhagen Amp Chandelier Small US G4 Kerzenständer Boltze Home Kerzenleuchter 15 x 8 x 32 cm Spiegel Beliani Yebra Pendelleuchte EUR 619,– Normann Copenhagen Amp Chandelier Small US G4

Puppen-Ästhetik

Es wird süss! Wer 2025 nicht ins Mittelalter reist, setzt stattdessen vielleicht auf den Puppen-Style. Millennials und Gen X lieben ihn laut Pinterest. Sie setzen auf niedliche «Cute Room»-Dekoideen (plus 40 Prozent), Babydoll-Make-up und bunte Schmuckanhänger. Der einfachste Weg, diesen Wohnstil zu erreichen? Schau dich in der Kindermöbel-Abteilung um.

Mini Gegenstände und niedliche Räume faszinieren gross und klein.

Quelle: Jotex

Apropos Kindheit

Erwachsensein? Total überbewertet! 2025 lassen wir unser inneres Kind raus. Gen Z und Boomer schnappen sich Farben und verpassen alten Möbeln und langweiligen Räume ein Pippi-Langstrumpf-Update. Laut Pinterest gehören zu den Maltrends 2025 kontrastreiche Türrahmen (plus 85 Prozent), Schrankmalerei (plus 45 Prozent), Tür-Bilder (plus 70 Prozent), handbemalte Möbel (plus 135 Prozent) und Wandmuster (plus 60 Prozent).

Türen, Fensterrahmen oder Zierleisten werden aufgepeppt.

Quelle: Hay Dabei zentral: Dass sich die Farbe vom Rest abhebt.

Quelle: Hay

Ein frischer Anstrich kann alte Möbel, Wohnaccessoires und Räume komplett verwandeln.

Quelle: Hay

Vorratsbehälter Esmée Steinkiste 11 Duftkerzen Paddywax Checkmate 311 g Tasse Bloomingville Shama Mug, Green, Stoneware 515 ml, 6 x Vorratsbehälter Esmée Steinkiste 11 Duftkerzen Paddywax Checkmate 311 g Tasse Bloomingville Shama Mug, Green, Stoneware 515 ml, 6 x

Mix & Maximalist

Das Deko-Motto, das sich ausserdem über alle möglichen 2025er-Trends erstreckt: Mehr ist mehr! Dieses Jahr mixen die Pinterest-Suchenden mutige Muster, verrückte Prints und tolle Texturen in allen Regenbogenfarben. Und sie stehen total auf Schichten. Jede Menge Schichten.

Layering, Farben- und Pattern-Mix werden als Schlüssel zu einem gemütlichen Zuhause gesehen.

Quelle: Ferm Living