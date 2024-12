Von Sommerzart zu Winterpomp: Wie XXL-Schleifen die Weihnachtszeit dominieren

XXL-Schleifen sind der auffälligste Weihnachtstrend 2024. Sie zeichnen sich durch ihre Übergrösse aus und werden als Statement-Piece verwendet, um Christbäume oder Flächen wie Türen zu schmücken.

In der ersten Jahreshälfte waren zarte, filigrane Schleifenformen überall zu sehen. Sie tauchten in der Mode und bei Möbeln auf und eroberten sowohl Laufstege als auch unsere Wohnungen. Von Keramikvasen bis zu Stoffbändern an Sesseln – Schleifen demonstrierten ihre Vielseitigkeit und schufen Kontraste zwischen zarter Anmut und robusten Materialien, wie die Metall-Kerzenständer des Worn Studios eindrucksvoll verdeutlichten.

Jetzt nehmen Schleifen eine neue Rolle ein: Sie werden grösser, auffälliger und extravaganter. Der Trend zur Mega-Schleife oder «Giant Bow» bringt Festlichkeit auf ein neues Level. Diese überdimensionierten Versionen schmücken Räume und ziehen alle Blicke auf sich. Dabei bleibt das Prinzip ähnlich: Schleifen sorgen für faszinierende Gegensätze.

Grosse Schleifen werden strategisch an der Spitze platziert, um einen Akzent zu setzen …

Im Sommer dominierten subtile Akzente, die einen Hauch Romantik verliehen; im Winter sind sie ein Statement, das Glanz und Glamour verbreitet. Sie sind oft in klassischen Farben wie Rot oder Gold gehalten, aber auch in modernen Varianten wie Beige oder neutralen Tönen beliebt. Anleitungen für die Herstellung solcher Schleifen gibt es zahlreich online. Manche TikTokerinnen machen sie mit ganz viel Stoff, andere mithilfe von Kissen.

Viele setzen auf selbstgemachte Varianten.

Egal, ob zart im Sommer oder üppig zu Weihnachten – Schleifen sind zeitlos und sorgen stets für das gewisse Extra. Das haben sie gerade wieder in Übergrösse Oversize bewiesen. Deshalb sind sie auch bei der diesjährigen Adventsdeko eine Überlegung wert.