Vorsicht, Igelkinder: Weshalb du jetzt im Garten aufpassen solltest

Du hast einen Garten? Dann halte unbedingt die Augen offen! Zurzeit sind nämlich Igelbabys unterwegs, die du bei der Gartenarbeit schnell verletzen kannst.

Was ist noch niedlicher als ein Stachelball mit Beinen? Ein Stachelbällchen mit Beinchen, das wie ein rostiges Gartentörchen quietscht:

Igelbabys tapsen aktuell vielerorts durch die Gärten. Im September verlassen sie ihr Nest, kundschaften die Umgebung aus und legen Fettreserven für den Winter an. Dabei begeben sie sich auf besonders gefährliches Terrain. Helfen kannst du ihnen so:

1. Motorsense, Trimmer und Rasenmäher

Beim Kürzen von Sträuchern und dem Rasen solltest du ausgesprochen achtsam sein. Lass Mähroboter keinesfalls in der Dämmerung oder nachts laufen, wenn die Tierchen unterwegs sind. Verwende Modelle mit Kollisionssensor und/oder stelle die maximale Schnitthöhe ein, damit sie die Igelbabys nicht schneiden.

2. Laubsauger und -rechen

Wenn du Laub zusammen nehmen willst, sei ebenfalls vorsichtig. Damit du die kleinen Stachler mit dem Laubsauger nicht einsaugst, stelle ihn auf die tiefste Stufe. Eine etwas bessere Alternative sind Laubrechen. Doch auch mit diesen kannst du Babyigel verletzen. Achte besonders auf den Bereich um Hecken und Sträucher. Diese nutzen die Tierchen gerne für ihre Nester. Falls du versehentlich ein Nest offen legst, decke es sofort wieder zu und lass es in Ruhe. Sonst könnte die Igelmutter schlimmstenfalls das Nest verlassen.

3. Gift

Tödlich können auch Schädlingsbekämpfungsmittel sein. Setze sie in dieser Zeit nur sehr sparsam ein. Oder wähle noch besser Mittel, die nicht schädlich für Igel sind. Dies ist auf der Packung ersichtlich, zum Beispiel steht da «schont Haustiere und Nützlinge».

4. Haustiere

Hunde spielen teilweise gerne mit kleinen Igeln. Dabei können sie nicht nur den Igelkindern gefährlich werden, sondern sich auch selbst verletzen. Lass deinen Hund darum zurzeit eher nicht unbeaufsichtigt im Garten herumtollen. So kannst du sofort reagieren.

Das tust du mit Findlingen

Entdeckst du ein Igelbaby in einem Nest, solltest du nichts überstürzen. Lasse das Kleine erst einmal für rund zwei Stunden liegen und beobachte es aus der Ferne. Falls die Mutter nicht zurückkehrt, solltest du es in eine Igelstation bringen.

Findest du das Igelkind allein ausserhalb des Nests und wirkt es schwach oder kränklich, solltest du nicht zu lange abwarten. Die Tierchen können sehr schnell auskühlen und sind leichte Beute für Raubtiere. Nimm es möglichst ohne Handschuhe auf, um es nicht zu verletzen und leg es in eine Kiste. Platziere auf den Boden eine Wärmflasche mit lauwarmen Wasser oder ein Handwärmer und polstere mit Tüchern aus. Damit kannst du das Igelbaby auch abdecken. Gib dem Igelkind keinesfalls Milch, höchstens mit einer Pipette lauwarmes Wasser, Fenchel- oder Kamillentee. Am besten bringst du es schnell in eine Igelstation oder Tierarztpraxis. Dort wirst du auch fachgerecht beraten, falls du das Igelchen selbst aufziehen möchtest.

Hast du schon Igel in deinem Garten entdeckt? Erzähl davon in einem Kommentar.