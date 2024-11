Was? Der blaue Elefant wird schon 50!

Der blaue Elefant – ein Symbol für unbeschwerte Kindheitstage. Seine großen Ohren und sein freundliches Gesicht verzauberten Generationen von Kindern. Im Januar wird er 50.

Ich erinnere mich noch gut an die gemütlichen Nachmittage vor dem Fernseher, als der kleine blaue Elefant mit seiner fröhlichen Art mein Kinderherz eroberte. Sein sanftes Tröten und seine ungebrochene Abenteuerlust waren ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Und jetzt wird das Tierchen schon 50! Gemeinsam mit der Maus, der gelben Ente und dem rosa Hasen erlebt er also in «Die Sendung mit der Maus» bald ein halbes Jahrhundert spannende Abenteuer. Erstmals wurde der Elefant 1975 präsentiert, mittlerweile ist er eine Kultfigur, besticht durch Sanftmut, Hilfsbereitschaft und seine Neugierde.

Spielzeughersteller Schmidt hat sich eine Merchandise-Lizenz gesichert und feiert den großen Elefanten-Geburtstag mit ein paar Jubiläumsprodukten: Plüschtier, Memo und Puzzle. Das Plüschtier haben wir bereits im Shop, bei den beiden anderen Produkten gebe ich dir noch Bescheid.

Plüschfigur

Der Kuschelelefant misst 17 Zentimeter und kann in die Waschmaschine. Auf dem Rüssel hat er ein gelbes Herz. Das Tierchen wird schon ab dem Babyalter empfohlen.

Plüschtier Schmidt Spiele Die Maus, Elefant, 50. Geburtstag, 17 cm 16 cm

Elefanten-Memo

Das Elefanten-Memo besteht aus 24 großen Karten aus dicker Pappe und ist mit Motiven der Maus, des Elefanten und der Ente aus «Die Sendung mit der Maus» bedruckt. Schmidt empfiehlt das Spiel für Kinder ab zwei Jahren.

Zwei Elefanten-Puzzle

Zum Jubiläum präsentiert Schmidt Spiele überdies zwei neue Puzzles: «Alles Liebe zum Geburtstag» besteht aus 60 Teilen und ist daher für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Zu sehen ist eine Gartenparty von Elefant, Maus und Ente.

«Die elefantastische Party» ist ein Puzzle aus 100 Teilen und für Kinder ab sechs Jahren gedacht. Darauf zu sehen ist, wie die Freunde gemeinsam den Geburtstag des blauen Elefanten feiern.