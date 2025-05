News & Trends 1 0

Watch 5 und Watch Fit 4 Pro: Neue Fitness-Wearables von Huawei

Mit dem neuen X-TAP-Sensor erfasst die Huawei Watch 5 noch mehr Gesundheitsdaten und die Watch Fit 4 kann in der Pro-Version ein EKG erstellen.

Erstmals bietet Huawei die Watch – ohne Namenszusätze – in zwei Größen an. Die Vorgänger-Smartwatches gab es jeweils nur mit 46 Millimeter Durchmesser. Neu hinzu kommt die kleinere 42-Millimeter-Variante. Während Saphirglas bei allen Modellen das Display vor Kratzern schützen soll, gibt es beim Gehäusematerial Unterschiede. Je nach Farbvariante verwendet Huawei Titan oder zwei Varianten von rostfreiem Edelstahl – 904L oder 316L – und bietet verschiedene Armbänder an.

X-TAP: Neuer Sensor liefert schneller mehr Gesundheitsdaten

Im Vergleich zur Watch 4 Pro sind Huawei zufolge die Ränder um das 1,5 Zoll große Display bei der 46-mm-Variante schmaler geworden. Sie messen nun 2,2 statt vorher 3,25 Millimeter. Daraus ergibt sich eine Screen-to-Body-Ratio von 80,4 Prozent. Bei der 42-mm-Version der Smartwatch klingen die Werte noch besser: 1,8 mm und 82,5 Prozent. Bei beiden Größen der Uhr leuchtet das Display mit bis zu 3000 Nits und ist bei Sonnenschein sehr gut zu erkennen.

Die 42-mm-Version der Watch 5 (links) im Vergleich mit der 46-mm-Variante.

Die große Neuerung der Huawei Watch 5 ist der X-TAP-Gesundheitssensor. Er befindet sich am rechten Rand der Smartwatch und ergänzt die Sensoren auf der Rückseite. Durch Anlegen der Fingerspitze der anderen Hand verbessert sich die Erfassung der verschiedenen Gesundheitsdaten. So soll zum Beispiel die Sauerstoffsättigung in unter zehn Sekunden und damit 33 Prozent schneller als bei der Watch 4 gemessen werden.

Der X-TAP-Sensor ist druckempfindlich. Das nutzt Huawei unter anderem, um einen 1-minütigen-Gesundheitsschnellcheck mit bis zu elf Kategorien zu starten, wenn man den Finger auf den Sensor legt. Auf dem Display sieht man zudem, wenn man mit zu viel oder zu wenig Kraft für eine brauchbare Messung drückt. Beim sogenannten «Health Glance» erfasst die Watch 5 ebenfalls die durchschnittliche Herzfrequenz inklusive ihrer Variabilität (als erste Smartwatch), die Hauttemperatur sowie Stress, fertigt ein EKG an und überprüft die arterielle Steifigkeit. Einen Atmungstest kann man ebenfalls durchführen.

Der X-TAP-Sensor befindet sich an der seitlich in der Mitte, zwischen der drehbaren Krone und einer weiteren Taste.

Die verschiedenen Messungen lassen sich auch einzeln mit der Watch 5 durchführen. Aufgrund von Zulassungsverfahren für medizinische Produkte steht die EKG-Messung in der Schweiz und Liechtenstein nicht zur Verfügung.

Die Druckempfindlichkeit des Sensors nutzt Huawei außerdem zur Steuerung von kleinen Spielen auf der Smartwatch.

Über 100 Sportarten und lange Akkulaufzeit

Mit ihren Sensoren und einem integrierten GPS erfasst die Huawei Watch 5 über 100 verschiedene Sportarten. Neu hinzugekommen sind Trailrunning, 40-Meter-Freitauchen und Golf. Zudem gibt es eine Laufanalyse, Routenplanung sowie – nach vorherigem Karten-Download – eine Offline-Navigation. Nachts überwacht die Smartwatch auch den Schlaf.

Auch bei Huawei kann man Ringe schließen.

Je nach Größe soll der Akku der Huawei Watch 5 drei oder viereinhalb Tage halten. Im Energiesparmodus, der vor allem die Online-Funktionen ausschaltet, sogar sieben oder elf Tage. Dann ist unter anderem die eSIM-Funktion ausgeschaltet.

Die Bedienung der Watch 5 über den Touchscreen ergänzt Huawei mit zwei Gesten. Die Smartwatch soll erkennen, wenn zwei Finger aufeinander tippen oder aneinander reiben. Diese Art der Steuerung ist aber bisher nur in wenigen Apps und Momenten möglich.

Verschiedene Armbänder stehen zur Auswahl.

Die Huawei Watch 5 ist mit Android und iOS kompatibel. Ein Smartphone von Huawei ist nicht notwendig, um die Smartwatch zu benutzen. Man muss sich nur die «Huawei Health»-App installieren.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch 5 soll demnächst bei uns verfügbar sein. Je nach Größe und Gehäusematerial kostet sie in Deutschland zwischen 449 und 649 Euro. Für die Schweiz liegen mir noch keine Preise vor.

Watch-Fit-Serie erstmals mit Pro-Variante

Während es von der Watch 5 erstmals keine Pro-Version geben wird, geht der Hersteller bei der Fit-Serie den anderen Weg. Von der Watch Fit 4 gibt es erstmals ein Pro-Modell. Die Unterschiede liegen im Design und in den Funktionen.

Krone und Taste an der Seite der Watch Fit 4 Pro.

Die Watch Fit 4 Pro ist etwas mehr auf Outdoor-Aktivitäten ausgerichtet. So besteht ihr Rahmen aus Titan statt Aluminium und das Display wird von Saphirglas statt Aluminiumsilikatglas geschützt. Beide Watch Fit verfügen aber über einen Aluminium-Body. Bei der Fit 4 Pro leuchtet das 1,82 Zoll große AMOLED-Display mit 3000 Nits heller. Die 2000 Nits der Watch Fit 4 sind aber auch nicht schlecht. Sie ist mit 9,5 mm aber etwas dicker als die Pro-Variante mit 9,3 mm. Beide sind aber dünner als der Vorgänger mit 9,9 mm.

Als neuer Sensor kommt ein Barometer für Höhenmessungen oder Wetterwarnungen bei Druckabfall hinzu. Es erweitert auch die trackbaren Sportarten um alle, bei denen Höhenangaben relevant sind, und damit auf über 100 Stück. Damit ist die Watch Fit 4 auf einer Höhe mit der Watch-GT-Serie. Mit Freitauchen, Golf und Trailrunning sind auch die Premiumsportarten der GT-Pro-Serie dabei.

Huawei bietet die Watch Fit 4 Pro mit verschiedenen Armbändern an.

Zur Positionsbestimmung nutzt Huawei «unser bestes GPS». Das sogenannte Sunflower GPS richtet seine Antennen auf den nächsten Satelliten aus und ist so genauer als mit starren Antennen. Über Komoot lassen sich Outdoor-Routen auf der Watch Fit anzeigen, aber nur die Pro-Version bietet Vollfarb-Karten. Ganz neu ist die Routenverfolgung für Wassersportarten wie Surfen, Kanu oder Schwimmen.

Beide Modelle bieten eine Laufstilanalyse und geben Trainingsempfehlungen für mehr Balance der Beine. Sie erfassen verschiedene Gesundheitsdaten, inklusive einer Zyklusvorhersage über die Herzfrequenz und Hauttemperatur. Die Herzfrequenzvariabilität überwacht die Watch Fit 4 allerdings nur während des Schlafes. Mit TruSense verfügt die Watch Fit 4 Pro über den besseren Sensor und ist in der Lage, ein EKG zu erstellen.

Auf der Watch Fit 4 treiben niedliche Tierchen ihr Unwesen.

Die Akkulaufzeit der Watch Fit 4 (Pro) gibt Huawei mit bis zu sieben Tagen bei typischer Nutzung an. Maximal sollen sogar zehn Tage möglich sein. Der Akku soll über den mitgelieferten Ladepuck in 60 Minuten voll geladen sein.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch Fit 4 und Fit 4 Pro sollen demnächst bei uns verfügbar sein. Die Standard-Version kostet in Deutschland 169 Euro. Für die Pro-Variante empfiehlt Huawei einen Verkaufspreis von 279 Euro. Für die Schweiz liegen mir noch keine Preise vor.

Titelbild: Jan Johannsen

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.