Weirdcore trifft Seletti: Die schrägsten Möbel der Pariser Design Week

Auf der Messe Maison&Objet in Paris stach der Stand von Seletti heraus. Ich kenne die frechen Designs der Marke schon, von Mäusen mit Glühbirnen in der Hand bis zu Astronauten mit Blumen im Gepäck. Aber diesmal hat sie sogar noch einen draufgesetzt.

Knallige Farben, verspielte geometrische Muster wie aus einem Kinderbuch, ein künstlicher Terrazzo-Look und Rastermuster, die an die legendäre Quaderna-Kollektion von Superstudio erinnern – Selettis Messestand auf der Maison&Objet 2025 (M&O) war ein echtes Feuerwerk im Memphis-Stil. Ihre Kollektion kombinierte neue Produkte mit Klassikern, um zu zeigen, wie die Marke Wohndesign mutig und witzig interpretiert.

Über Seletti Seletti mischt seit 1964 die Designwelt auf. Bekannt für ihre ausgefallenen Entwürfe, verbindet die italienische Marke Kunst mit Alltagsgegenständen. Ihre Möbel und Deko-Objekte sind bunt, gemustert und unterhaltsam. Dank Kooperationen mit kreativen Köpfen wie Toiletpaper, Hello Again und Marcantonio, sind ihre Stücke echte Hingucker und sorgen für Gesprächsstoff.

«Superfurniture», eine Möbelreihe von Hello Again

Die neue Kollektion «Superfurniture» ist eine Hommage an das postmoderne Design der 1960er und 70er Jahre, gekennzeichnet durch kräftige Farben, ironische Formen und eine visuelle Sprache, die Konventionen herausfordert. Sie besteht aus Möbelstücken wie Stühlen, Hockern und Bistrotischen.

Seletti hat auf der M&O 2025 richtig aufgedreht und selbst eingefleischte Fans überrascht.

Quelle: Pia Seidel

Das Designteam von Hello Again erwähnte im Pressebericht, dass es «eine visuelle Sprache erkunden wollte, die ikonisch, ironisch und gleichzeitig zugänglich ist». Es liesse sich von einer Ära inspirieren, in der Design keine Angst hatte, die Regeln zu brechen, und genau diese Freiheit wollte es in seine Stücke einfliessen lassen.

Ob Intensivtöne oder amüsante Motive – jedes Teil ist ein echter Hingucker.

Quelle: Pia Seidel

«Holy Love in Bloom»: Ein Designobjekt als universelles Symbol der Liebe

Diese freche Herangehensweise zeigt sich auch in den Stücken wie der neuen Version der «Love in Bloom»-Vase oder einer Dose, die von Marcantonio für Seletti entworfen wurden. Sie wählen das menschliche Herz als Motiv und sollen ein universelles Symbol der Liebe darstellen.

Die Herzform soll die Liebe symbolisieren.

Quelle: Pia Seidel

«Mouse Lamp» und mehr: Comeback legendärer Stücke

Die Marke rückte auch mehrere ihrer bekannten Designs, darunter die «Mouse Lamp», wieder ins Rampenlicht. Diese Werke sind eine Mischung aus surrealen, humorvollen und oft provokanten Bildern.

Die «Mouse Lamp» ist eine Tischleuchte in Form einer Maus, die in verschiedenen Posen erhältlich ist.

Quelle: Pia Seidel

Seletti spielt in seinen Entwürfen oft mit Elementen des Surrealismus …

Quelle: Pia Seidel … und figurative Formen.

Quelle: Pia Seidel

Alltägliche Objekte werden in oft unerwarteten und verspielten Formen präsentiert.

Quelle: Pia Seidel

Die neuen Stücke brauchen noch eine Weile, bis sie bei uns für Furore sorgen. Aber wenn du etwas Skurriles aus der bestehenden Kollektion suchst, wirst du ziemlich sicher auch schon im aktuellen Seletti-Sortiment fündig.