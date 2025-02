Weisch no? Eine nostalgische Reise in die Vergangenheit der Schweizer Internetklassiker

Ob «Bändeli» oder «G-G-Gurke»: Diese Menschen haben die deutschschweizerische Meme-Landschaft geprägt. Ich lade dich ein, einen Abstecher in die Internetkultur der 2000er zu machen und in Nostalgie zu schwelgen.

Kennst du die neusten Video-Trends? Ich nicht. Liegt wohl daran, dass sich unsere Algorithmus-Universen aneinander vorbeibewegen und ich den veralteten Trend, den du vor zwei Wochen schon gehyped hast, jetzt erst zum ersten Mal zu sehen bekomme.

Anders war das vor zehn Jahren. Damals überstanden Video-Trends mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre. Niemand hätte es bemerkt, wenn ich erst ein, zwei Wochen später auf den «you are a dreamer, du»-Zug gesprungen wäre. Viele dieser Sprüche sind mittlerweile sogar zum festen Bestandteil des Schweizerdeutschen Sprachgebrauchs geworden. Ich meine, wann hörst du beim Bezahlen im Restaurant oder an der Bar keinen deiner Freundinnen oder Freunde theatralisch «Nei, Angst und Geld hani kei» seufzen?

Lass uns zusammen eine nostalgische Reise durch die schweizer Meme-Kultur machen.

Armer Richi

Wer weiss, was aus dem kleinen Bub in Kanada seit dem letzten Besuch von Mona Vetsch vor fünf Jahren geworden ist. Aber auf folgendes können wir uns einigen: Dieser Berner wird sich wohl an allem möglichen «guet häbe», und zwar richtig doll. Auch die Mundartband Stubete Gäng hat sich dieselbe Frage gestellt und in ihrem Lied «Richi» mögliche Zukunftsszenarien gesponnen.