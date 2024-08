«Weniger ist mehr» gilt hier nicht: Gaming-Weltrekord für 444 Konsolen an einem TV

Dieser Mann hat eine Menge Auswahl. Ibrahim Al-Nasser hat 444 unterschiedliche Spielkonsolen an seinen Fernseher angeschlossen – und sie alle funktionieren.

Das Gaming-Zimmer von Ibrahim Al-Nasser aus Riad in Saudi-Arabien sieht eher aus wie ein Museum. Hier stapeln sich hunderte Konsolen aus der gesamten Videospielgeschichte in verschiedenen Regalen fast bis zur Decke hoch. 444 Stück sind es, wie Al-Nasser in einem Video verrät, das auf der Website des «Guinness Buch der Rekorde» zu sehen ist. Und das besondere daran: All diese Konsolen sind funktionstüchtig und mit nur einem einzigen Fernseher verbunden. Al-Nasser ist damit Halter des Weltrekords für die meisten an einem Fernseher angeschlossenen Videospielkonsolen.

Ich selbst habe sechs Konsolen im TV-Regal stehen, vom NES über die PS2 bis zur Switch. Das führt bei Besuchern immer wieder zu staunenden Blicken. Angeschlossen ist aber nur die Switch, der Rest sind dekorative Briefbeschwerer. Die Konsolen erinnern mich an die früheren Zeiten, aber auf die Idee, sie nochmal zu nutzen, würde ich nicht kommen.

Das sieht Al-Nasser mit seiner riesigen Konsolensammlung offenbar anders. Aber ein Fernseher hat nur begrenzt viele Eingänge und das Umstecken verschiedener Konsolen ist umständlich. Deshalb begann er an einem Setup zu arbeiten, mit dem er mittels Switches und Konverter verschiedene Konsolen an einem einzigen Fernseher betreiben kann. Switches ermöglichen das Umschalten zwischen verschiedenen Quellen, ohne Kabel umstecken zu müssen.

Daraus wurde ein Projekt: Es sollten nicht nur ein paar Konsolen jederzeit am Fernseher spielbereit sein, sondern alle. Sein Ziel: Rekordhalter für die meisten an einen Fernseher angeschlossenen Konsolen werden. Sein Rekord wurde offiziell im März 2024 eingetragen.

Mehrere Spindeln halten die zahlreichen Game Controller.

Quelle: Guinness World Records

Gute Planung und jede Menge Switches

Während die neuen Konsolen per HDMI mit dem TV verbunden werden, waren bei älteren Konsolen ganz andere Schnittstellen erforderlich. Zu seiner Sammlung gehört auch eine Magnavox Odyssey aus dem Jahr 1972. Diese Konsole gilt als die erste an einen Fernseher anschließbare Konsole überhaupt. Sie wurde über das Antennenkabel mit dem TV verbunden. Moderne Fernseher haben die für manche alten Konsolen erforderlichen Eingänge teilweise gar nicht mehr. Daher sind Konverter notwendig, die das Signal umwandeln.

Al-Nasser zeigt hier einen Switch mit 16 HDMI-Anschlüssen.

Quelle: Guinness World Records

Mehr als zwölf HDMI-Switches und mehr als 30 Cinch-Switches seien im Einsatz. Um nicht den Überblick zu verlieren, führt Al-Nasser eine Liste, die ihm anzeigt, welcher Slot an welchem Switch welcher Konsole zuzuordnen ist. Im Video demonstriert der Spiele-Fan den Start mehrerer älterer Konsolen wie Playstation 1, Super Nintendo und Neo Geo.

Ich habe alle Tools genutzt, die es auf dem Markt gibt, um die Kabel zu organisieren. Ibrahim Al-Nasser

Auch eine besondere Planung zur Aufstellung der Konsolen ist notwendig. Al-Nasser kategorisierte die Konsolen nach ihrer Schnittstelle und Größe und plante dann ihre Aufstellung. Das Management der vielen meterlangen Kabel hebt Al-Nasser als weitere Herausforderung hervor. Ihm ist wichtig, dass möglichst wenig Kabel zu sehen sind. Er habe dafür alle Möglichkeiten genutzt, die es auf dem Markt gibt. Leider gewährt das Video keinen Blick hinter die Kulissen seines Kabelmanagements.

Ein Gaming-Zimmer wie ein Museum

Neben den TV-Konsolen befinden sich im Raum auch Arcade-Automaten und Handhelds, die keinen Fernseher benötigen. All diese Konsolen in einem Raum unterzubringen, erfordert sicher auch gewisse «Tetris»-Kenntnisse.

«Für immer und ewig» seine Lieblingskonsole ist übrigens die Sega Mega Drive (in Nordamerika als Sega Genesis bekannt) aus dem Jahr 1989. Das beweist er mit einem Küsschen auf die Oberseite der Konsole. Das bekannteste Spiel auf dieser Konsole war «Sonic the Hedgehog».

Die Sega Mega Drive hat Al-Nasser besonders lieb.

Quelle: Guinness World Records

Am Ende des Videos betont Al-Nasser, dass ihn das Setup seines Retro-Reiches viel Zeit gekostet habe. Er sei aber sehr glücklich, dass das Ergebnis als Weltrekord anerkannt wurde.