News & Trends 1 0

Wenn Outdoor die grossen und kleinen Geschäfte rufen

Was tun, wenn sich auf der Wanderung plötzlich die Verdauung meldet? Antworten liefert eine neue Kampagne vom Schweizer Alpen-Club SAC in Zusammenarbeit mit Schweizer Wanderwegen. Und zwar unter dem Hashtag #ScheissMoment.

Mit der Kampagne #ScheissMoment setzen der Schweizer Alpen-Club SAC und die Schweizer Wanderwege auf direkte Kommunikation mit einem Augenzwinkern, um die Umwelt zu schützen. Sei es durch die Nutzung vorhandener Toiletten in den Bergen oder das Vermeiden von Hinterlassenschaften in der Nähe von Gewässern. Oder mit dem simplen Hinweis an Wanderinnen und Wanderer, dass sie doch bitte ihr benutztes Klopapier wieder mitnehmen und im Tal entsorgen mögen.

Mit Plakaten, Social-Media-Kampagnen und einem Spiel für unterwegs, dem Bullshit-Bingo, wollen die Initianten gemäss Informationen auf ihrer Webseite einen Beitrag zum Naturschutz leisten.

Weniger drastisch hat dieses Thema meine Kollegin Siri Schubert vor einiger Zeit abgehandelt. Die Outdoor-Enthusiastin liefert in ihrem Beitrag auch gleich noch einige konkrete Produkte-Tipps, wenn es unterwegs mal schnell gehen muss:

Titelbild: Shutterstock / Irving Sandoval

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.