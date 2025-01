Wettlauf im Markt der AR-Brillen: Samsung und Google fordern Meta und Apple heraus

Samsung sucht nach neuen Wachstumsmotoren und arbeitet mit Google gemeinsam an der Entwicklung einer AR-Brille. Zusammen bündeln die beiden Unternehmen ihre Kräfte und wollen Meta sowie Apple herausfordern.

Samsung und Google haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um zusammen Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen) zu entwickeln. Die Kooperation wurde von TM Roh, dem Präsidenten der Mobile Experience Division von Samsung, gegenüber dem US-Medium Bloomberg bestätigt.

Das Ziel der Partnerschaft ist es, die Qualität und Marktreife der AR-Brillen so schnell wie möglich zu erreichen. Einen genauen Zeitplan gibt es allerdings noch nicht, so Roh. Die AR-Brille soll aber «so bald wie möglich» auf den Markt kommen. Anders als VR-Brillen soll die AR-Brille keine virtuelle Welt vor den Augen des Trägers oder der Trägerin schaffen, sondern Daten und Grafiken in die reale Welt projizieren und so eine «erweiterte Realität» schaffen – daher der Name.

Durch AR-Brillen erhältst du beispielsweise auf deinem Stadtspaziergang virtuelle Informationen.

Quelle: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit vergangenen Dezember im Rahmen des Projekts Moohan zusammen. Dies umfasst die Entwicklung eines Mixed-Reality-Headsets. Mixed Reality ist eine Technologie, die reale und virtuelle Welten miteinander verbindet. Sie ermöglicht es, physische und digitale Inhalte in Echtzeit zu kombinieren und interaktiv zu erleben. Dabei können virtuelle Objekte in die reale Umgebung eingebettet werden, sodass sie mit ihr und den Nutzern interagieren können

Technologische Basis und Entwicklung

Die AR-Brillen werden auf dem neuen Android XR-Betriebssystem laufen, das speziell für tragbare Headsets entwickelt wurde. Samsung und Google wollen es weiter optimieren und eine nahtlose Integration gewährleisten. Dafür planen die Unternehmen, Drittentwickler einzubeziehen, um eine breite Palette an Inhalten und Apps für die AR-Brillen bereitzustellen.

Dies passt zur jüngsten Smartphone-Partnerschaft zwischen Samsung und Google, wo Googles KI «Gemini» Samsungs «Bixby» ablöst und zum neuen KI-Sprachassistenten wird:

Konkurrenz belebt das Geschäft

Mit dieser Partnerschaft treten Samsung und Google in direkte Konkurrenz zu Meta und Apple, die ebenfalls an AR-Technologien arbeiten. Meta plant die Einführung seiner Artemis-AR-Brillen im Jahr 2027, während Apple seine AR-Ambitionen weitgehend geheim hält.

Die Artemis-AR-Brille von Meta

Die Artemis-AR-Brille ist laut Meta eine Weiterentwicklung der Orion-AR-Brille, die Meta im vergangenen Jahr vorgestellt hat.

Diese AR-Brillen werden leichter und fortschrittlicher sein als ihre Vorgänger und sind darauf ausgelegt, eine echte AR-Erfahrung zu bieten, die möglicherweise sogar Smartphones ersetzen könnte. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Sie werden mit einem kleinen Puck und einem Armband geliefert, um die Anzeige zu steuern. Meta arbeitet daran, die Kosten, die Displays und die Massenproduktion zu optimieren, um die Artemis-Brillen marktreif zu machen.