News & Trends 13 2

Windows verweigert Gesichtserkennung im Dunkeln

Unter Windows funktioniert die Entsperrung per Gesichtserkennung im Dunkeln nicht mehr. Microsoft hat die Funktion aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Es gibt einen inoffiziellen Workaround, der jedoch ein anderes Fass öffnet.

Die Gesichtserkennung von Windows Hello funktioniert nur noch bei Licht. Bisher hat sie dank der Kombination von Farbkamera und Infrarot-Sensoren tadellos auch bei wenig Licht oder im Dunkeln funktioniert. Seit einem im April veröffentlichten Update ist jedoch Schluss. Microsoft schreibt dazu: «Nach der Installation dieses Updates oder eines späteren Windows-Updates erfordert die Windows Hello-Gesichtserkennung zur Erhöhung der Sicherheit Farbkameras, um ein sichtbares Gesicht bei der Anmeldung zu erkennen.»

Schuld an der Deaktivierung ist eine von der Nanyang Technological University in Singapur entdeckte Sicherheitslücke, welche für Windows Hello Spoofing hätte ausgenutzt werden können. Microsoft hat diese als wichtig eingestuft und gestopft.

User finden Workaround, der jedoch ein neues Problem schafft

Wie nun Windows Central berichtet, haben einige Nutzer im Netz eine Möglichkeit gefunden, die Gesichtserkennung im Dunkeln wieder zu aktivieren: Wer im Windows Geräte-Manager die Webcam deaktiviert, wird danach im Dunkeln wieder durch die IR-Sensoren durchgewunken.

Dass die Kamera an sich danach nicht mehr funktioniert, ist jedoch suboptimal. Ob und wie Microsoft die Funktion in Zukunft wieder zurückbringen wird, ist bisher nicht bekannt.

Titelbild: Martin Jud

Dieser Artikel gefällt mir! 13 Personen gefällt dieser Artikel