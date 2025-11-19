Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
News & Trends
1568

Wohin dampft unsere Redaktions-Titanic? Vielleicht zu dir?

Martin Jungfer
19.11.2025

Unsere Büros werden umgebaut. Deshalb müssen wir aufräumen. Auch eine fertig gebaute Lego-Titanic hat leider keinen Platz mehr. Du kannst sie haben – wenn du uns mit einer Idee überzeugst, warum du der oder die Richtige bist.

Das Teil ist ein richtiges Trumm: 9000 Teile, 135 Zentimeter lang, 14 Kilogramm schwer. Seit gut zwei Jahren steht sie in unseren Büros und erinnert uns daran, dass sich Redaktionskollege Martin Rupf damals aufgeopfert hat, das Schiff zusammenzubauen.

  • Produkttest

    I’m the King of the World! Oder wie ich die Titanic nachgebaut habe

    von Martin Rupf

In unseren Übergangsbüros, die wir beziehen, bis das alte fertig aufgehübscht ist, ist für die Titanic leider kein Platz. Und zum Versenken im Zürichsee für irgendeinen TikTok-Gag ist sie doch irgendwie zu schade. Wir haben deshalb überlegt, dass wir sie einem Leser oder einer Leserin überlassen, also vielleicht dir.

Schreib uns in die Kommentare, warum du sie verdient hast. Gibt es eine gute Geschichte, mit der du uns überzeugen kannst? Schwebt dir vor, die Eisberg-Szene nachzubauen, wie das dieser AFOL hier gemacht hat? Singst du für uns «My heart will go on»? Wir sind gespannt, was dir einfällt.

Die «Bewerbung» kann in Form eines Kommentars abgegeben werden. Es kommen alle in die Wertung, die spätestens am Mittwoch, 26. November, 23.59 Uhr, gepostet worden sind. Eine kleine redaktionelle Jury entscheidet dann, wer die beste Idee hat. In die Bewertung fliesst auch ein, ob eine Idee von der Community Upvotes bekommen hat. Downvotes werden ignoriert: Es bringt also nichts, die Ideen anderer Community-Mitglieder schlecht zu machen.

LEGO Titanic (10294, LEGO Creator Expert, LEGO Seltene Sets)
LEGO
EUR722,15

LEGO Titanic

10294, LEGO Creator Expert, LEGO Seltene Sets

Muss abgeholt werden!

Wichtig für dich: Die Lego-Titanic muss bei uns in Zürich abgeholt werden. Ein Versand per Post wäre zu riskant. Transport im Lieferauto der Post ist auch ein bisschen wie eine Eisberg-Route über den Nordatlantik. Und noch etwas: Im Lauf der vergangenen zwei Jahren hat sie etwas Staub auf dem Oberdeck angesetzt. Wir werden mit etwas Druckluft und einem Staubwedel nur das Gröbste noch wegputzen.

15 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Martin Jungfer
Head of Content
Martin.Jungfer@digitecgalaxus.ch

Journalist seit 1997. Stationen in Franken, am Bodensee, in Obwalden und Nidwalden sowie in Zürich. Familienvater seit 2014. Experte für redaktionelle Organisation und Motivation. Thematische Schwerpunkte bei Nachhaltigkeit, Werkzeugen fürs Homeoffice, schönen Sachen im Haushalt, kreativen Spielzeugen und Sportartikeln. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Hintergrund

    Chaos oder Ordnung: Wie räumt man LEGO «richtig» auf?

    von Martin Jungfer

  • Hinter den Kulissen

    Dekoration statt Spielzeug: Warum junge Frauen auf Lego abfahren

    von Alex Hämmerli

  • Produkttest

    Lego Concorde: hochfliegender Traum oder Bruchlandung im Wohnzimmer?

    von Ramon Schneider

68 Kommentare

Avatar
later