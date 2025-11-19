News & Trends 15 68

Wohin dampft unsere Redaktions-Titanic? Vielleicht zu dir?

Unsere Büros werden umgebaut. Deshalb müssen wir aufräumen. Auch eine fertig gebaute Lego-Titanic hat leider keinen Platz mehr. Du kannst sie haben – wenn du uns mit einer Idee überzeugst, warum du der oder die Richtige bist.

Das Teil ist ein richtiges Trumm: 9000 Teile, 135 Zentimeter lang, 14 Kilogramm schwer. Seit gut zwei Jahren steht sie in unseren Büros und erinnert uns daran, dass sich Redaktionskollege Martin Rupf damals aufgeopfert hat, das Schiff zusammenzubauen.

In unseren Übergangsbüros, die wir beziehen, bis das alte fertig aufgehübscht ist, ist für die Titanic leider kein Platz. Und zum Versenken im Zürichsee für irgendeinen TikTok-Gag ist sie doch irgendwie zu schade. Wir haben deshalb überlegt, dass wir sie einem Leser oder einer Leserin überlassen, also vielleicht dir.

Schreib uns in die Kommentare, warum du sie verdient hast. Gibt es eine gute Geschichte, mit der du uns überzeugen kannst? Schwebt dir vor, die Eisberg-Szene nachzubauen, wie das dieser AFOL hier gemacht hat? Singst du für uns «My heart will go on»? Wir sind gespannt, was dir einfällt.

Die «Bewerbung» kann in Form eines Kommentars abgegeben werden. Es kommen alle in die Wertung, die spätestens am Mittwoch, 26. November, 23.59 Uhr, gepostet worden sind. Eine kleine redaktionelle Jury entscheidet dann, wer die beste Idee hat. In die Bewertung fliesst auch ein, ob eine Idee von der Community Upvotes bekommen hat. Downvotes werden ignoriert: Es bringt also nichts, die Ideen anderer Community-Mitglieder schlecht zu machen.

Muss abgeholt werden!

Wichtig für dich: Die Lego-Titanic muss bei uns in Zürich abgeholt werden. Ein Versand per Post wäre zu riskant. Transport im Lieferauto der Post ist auch ein bisschen wie eine Eisberg-Route über den Nordatlantik. Und noch etwas: Im Lauf der vergangenen zwei Jahren hat sie etwas Staub auf dem Oberdeck angesetzt. Wir werden mit etwas Druckluft und einem Staubwedel nur das Gröbste noch wegputzen.

