News & Trends 11 2

Woom-Entwurf für die Kleinsten: Ein Laufrad mit Stehauf-Effekt

Der österreichische Kindervelo-Spezialist Woom drängt ins Wohnzimmer. Auf dem ausbalancierenden Laufrad Wow soll der Nachwuchs schon ab neun Monaten durch die Gegend rollen und das Gleichgewicht trainieren können.

Im Windelalter lernen Kinder in Windeseile. Robben, krabbeln, hochziehen, aufstehen. Warum nicht gleich in den Sattel sitzen, sagt sich Woom – und präsentiert mit dem Laufrad Wow ein Gefährt für Babys ab neun Monaten und 70 Zentimetern Körpergrösse.

Das Mini-Bike steht auf extrabreiten Rädern, ist konstruiert wie ein Stehaufmännchen und auch der Lenker federt immer wieder in die Ausgangsposition zurück.

Dadurch sollen sich die Kleinsten nicht nur ans Rollen, sondern auch ans «wobbelige» Fahrgefühl gewöhnen und den Gleichgewichtssinn entwickeln, bevor sie aufs klassische Laufrad oder Velo wechseln. Daher auch der Name Wow, der für «World of Wobble» steht.

Neben einer griffigen Abkürzung und drei Farben namens pop peach, soft sprout und dreamy sky hat sich Woom noch weitere Features für das 2,4 Kilogramm schwere Gefährt ausgedacht. Um 90 Grad gedreht, lässt sich der Lenker einrasten und das Fahrzeug platzsparend verstauen oder sicher transportieren, ohne dass es ans nächstbeste Schienbein schwingt.

Die Lenker-Enden sind gepolstert und schützen nicht nur die Hände der Kleinen, sondern auch das geölte Eichenparkett der Eltern, falls es doch mal zum Sturz kommt. Der Sitz des Gefährts ist nicht höhenverstellbar, die Kinder müssen sich durch vor- oder zurückrutschen die passende Position suchen.

Neben dem Aluminiumrahmen besteht das Wow aus bis zu 98 Prozent recyceltem Kunststoff und ist laut Hersteller vollständig reparierbar, da auf Klebstoff und andere dauerhafte Verbindungen verzichtet wurde. Reparaturen sollten allerdings nicht so schnell nötig sein, denn das Gefährt kommt gerade erst in den Handel. Bei Galaxus sind momentan (= das kann sich ändern) ein paar Exemplare über einen Marktplatz-Anbieter zu finden.

Premium-Marken entdecken die Pampers-Welt Auch wenn Woom betont, das erste selbstbalancierende Laufrad für Babys und Kleinkinder auf den Markt gebracht zu haben, sind die Österreicher nicht die einzige angesagte Marke, die die Kleinsten als Zielgruppe für sich entdeckt hat.

Sowohl Woom als auch Early Rider sind bestrebt, Qualität mit Lifestyle zu kombinieren, der den Eltern naturgemäss wichtiger ist als ihren Kleinkindern. Wer auf Premium-Features und -Design nicht mit Freude anspringt, wird bei manch verspieltem Detail vermutlich nur den Kopf schütteln. Auf der Unterseite des Woom Wow steht zum Beispiel «Falling is not failing». Funny. Hilft aber auch nichts, wenn das Kind doch mal mit der Nase bremst.

Titelbild: Woom GmbH

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







