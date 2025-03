News & Trends 19 2

Xbox-Handheld soll 2025 kommen, neue Konsole 2027

Microsofts eigener Handheld kommt wohl früher als gedacht. Und auch zur Nachfolgerin der Xbox Series X/S gibt es einen vermeintlichen Release-Zeitraum.

Microsoft will offenbar den konstant sinkenden Verkaufszahlen der Xbox Series X/S mit neuer Hardware entgegenwirken. Phil Spencer, Chef der Microsoft Gaming-Sparte, hat unlängst bekannt gegeben, dass man an einem Handheld arbeitet. Laut dem Techblog Windows Central musst du dich nicht mehr lange gedulden.

Bereits in diesem Jahr sollen erste Xbox-Handhelds erscheinen – plural. Sie kommen nicht direkt von Microsoft, sondern von Drittherstellern wie Asus, Lenovo oder MSI. Sie sollen allerdings die Xbox-Designsprache sprechen, inklusive dedizierten Xbox-Tasten. Der Codename für das Projekt lautet Keenan.

Viele Microsoft-Partner haben bereits eigene Windows-Handhelds im Angebot, wie Asus mit dem Rog Ally X oder Lenovo mit dem Legion Go. Damit sich die offiziellen Xbox-Handhelds davon abheben, muss Microsoft eine für Handhelds optimierte Windows-Version ohne Bloatware liefern. Sonst bleiben sie hinter dem Steam Deck zurück, das den PC-Handheld-Markt dominiert.

Mit der Game Bar und dem Kompaktmodus versucht Microsoft seit Längerem, das Handheld-Erlebnis auf Windows zu verbessern.

Quelle: Philipp Rüegg

Neue Xbox in zwei Jahren Auch wenn sich die Xbox Series X/S deutlich schlechter verkauft als die Playstation 5, gibt Microsoft das Wohnzimmer nicht kampflos auf. 2027 soll eine neue Xbox-Konsole erscheinen. Microsoft CEO Satja Nadella habe bereits grünes Licht gegeben, schreibt Windows Central. Das neue Gerät soll die Xbox Series X ersetzen und somit nicht im Budgetbereich angesiedelt sein. Dazu soll es eine Reihe von Controller-Optionen geben.

Die Konsole soll zudem noch näher an Windows sein, was den Entwicklungsprozess für Game-Studios erleichtern könnte. Abwärtskompatibilität zu alten Spielen wird auch erwartet. Spencer hat zudem betont, dass er alternative Verkaufsplattformen unterstützen würde. Damit sind Steam, der Epic Games Store, Battle.net und Co. gemeint. Das wäre ein wegweisender Schritt, der die Xbox deutlich von der Playstation oder der Switch abheben würde.

Die nächste Xbox soll wieder ein Premium-Gerät wie die Series X werden.

Quelle: Philipp Rüegg

Microsoft wendet sich immer stärker von der Plattform-Exklusivität ab. Nach «Indiana Jones and the Great Circle», «Doom the Dark Ages» findet mit «Forza Horizon 5» ein weiterer Xbox-Titel den Weg auf die Playstation 5. Und auch das einstige Xbox-Aushängeschild «Gears of War» könnte bald auf mehreren Hochzeiten tanzen.

Ich bin gespannt, ob Xbox mit der neuen Hardware-Strategie mehr Erfolg haben wird als mit der aktuellen Generation.

Dieser Artikel gefällt mir! 19 Personen gefällt dieser Artikel