Xiaomi Mix Flip 2 vorgestellt: kleines Update für das Klapp-Smartphone

Ultraweitwinkel- statt Telekamera, ein größerer Akku und ein neuer Prozessor sind die größten Neuerungen an Xiaomis Klapp-Smartphone Mix Flip 2.

Xiaomi hat in China die zweite Version seines Klapp-Smartphones vorgestellt. Das Mix Flip 2 verändert sich optisch kaum. Es gibt zwar neue Farben, aber die Displaygrößen sind mit dem Vorgänger identisch. Die Änderungen befinden sich allesamt im Gerät oder erfolgen durch die Software.

Alles Neue im Inneren

Aufgeklappt bietet das Xiaomi Mix Flip 2 ein 6,86 Zoll großes Display. Das Scharnier ist auf mindestens 200.000 Falt-Vorgänge ausgelegt. Das Außendisplay misst weiterhin 4,01 Zoll. Auf ihm lassen sich dem Hersteller zufolge nun über 500 Apps nutzen. Außerdem gibt es drei neue interaktive «Haustiere» für den Sperrbildschirm. Mit der Hilfe von KI lassen sich sogar eigene Haustiere aus Fotos erstellen.

Weiterhin vom Außendisplay umgeben sind die zwei Kameras des Mix Flip 2. Die Hauptkamera verfügt wie Xiaomis erstes Klapp-Smartphone über den Bildsensor Light Fusion 800 mit 50 Megapixeln Auflösung. Die Summilux-Linse von Leica hat eine – ins Kleinbildformat umgerechnete – Brennweite von 23 Millimetern. Bei der zweiten Kamera setzt Xiaomi jetzt auf eine Ultraweitwinkelkamera mit 14 Millimetern und ebenfalls 50 Megapixeln Auflösung. Der Vorgänger hat stattdessen eine Telekamera mit zweifachem Zoom.

Das Mix Flip 2 ist sieben Gramm schwerer als sein Vorgänger und wiegt nun 199 Gramm. Dafür könnte vor allem der Akku verantwortlich sein. Seine Kapazität hat sich von 4780 auf 5165 Milliamperestunden erhöht. Für ein Klapp-Smartphone ist das überdurchschnittlich viel. Geladen wird die Batterie weiterhin mit bis zu 67 Watt über Kabel oder bis zu 50 Watt kabellos.

Mit dem Snapdragon 8 Elite verbaut Xiaomi den aktuellen Top-Chipsatz von Qualcomm im Mix Flip 2, das ist mehr Rechenkraft als sein Vorgänger hat.

Preis und Verfügbarkeit

In China steht das Mix Flip 2 in vier Farben – White, Purple, Green, and Checkered Gold – und drei Speichervarianten – 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB oder 16 GB / 1 TB – zur Auswahl. Der Preis startet bei 5999 Yuan. Das sind umgerechnet – ohne Zoll und andere Importkosten – etwa 670 Franken oder 715 Euro. Den Vorgänger hat Xiaomi letztes Jahr im Herbst nach Europa gebracht. Das könnte erneut passieren.

Die Farbvarianten des Mix Flip 2.

Quelle: Xiaomi

Titelbild: Xiaomi

