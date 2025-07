News & Trends 11 6

YouTube schafft «Trending»-Seite ab: Das ändert sich

YouTube stellt sein Trend-System neu auf. Statt einer zentralen Liste sollen künftig spezialisierte Übersichten zeigen, was in einzelnen Themenbereichen gefragt ist.

YouTube verabschiedet sich von einem seiner bekanntesten Features: der «Trending»-Seite. Seit 2015 zeigte sie dir täglich, welche Videos gerade viral gehen: Nun wird sie in den kommenden Wochen abgeschafft. Die Plattform reagiert damit nach eigenen Angaben auf veränderte Nutzungsgewohnheiten und stellt ihr Trend-System grundlegend um.

Warum YouTube die «Trending»-Seite streicht

Die Entscheidung basiert ihrerseits auf einem klaren Trend. Früher prägten vor allem einzelne virale Videos die Trends auf YouTube. Heute entstehen laut dem Unternehmen gleichzeitig zahlreiche kleinere Trends innerhalb verschiedener Communitys.

Nutzerinnen und Nutzer entdecken diese Trends nicht mehr an einem zentralen Ort, sondern zunehmend über personalisierte Empfehlungen, Suchvorschläge, Shorts, Kommentare oder Community-Posts. Zudem seien die Aufrufzahlen der «Trending»-Seite in den vergangenen fünf Jahren deutlich gesunken, so YouTube.

Statt einer allgemeinen Übersicht setzt YouTube künftig auf kategorienspezifische Charts. Du findest beliebte Inhalte künftig getrennt nach Themen wie Musikvideos, Podcasts, Filmtrailer oder Gaming. Letzteres bleibt vorerst auf der bekannten «Gaming Explore»-Seite.

Was du künftig erwarten kannst

Die neuen Charts sollen dir helfen, relevante Inhalte gezielter zu entdecken. Dabei bleibt die Plattform zweigleisig: Einerseits verstärkt YouTube die personalisierte Empfehlung über deinen Startfeed, andererseits bleiben nicht-personalisierte Inhalte über das Explore-Menü, Kanäle und den Abofeed zugänglich.

Für Creators bringt die Umstellung ebenfalls Neuerungen. Der «Inspiration»-Tab im YouTube Studio bleibt erhalten. Zusätzlich führt YouTube die neue «Hype»-Funktion ein: Damit kannst du Videos markieren, die deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die bekannten Programme «Creators on the Rise» und «Artist on the Rise» werden ausgebaut und erhalten eigene Bereiche auf der Plattform.

Titelbild: YouTube

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel