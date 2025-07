News & Trends 6 3

YouTuber baut Gaming-Maus im Miniaturformat

Der YouTuber «Juskim» zeigt in seinem jüngsten DIY-Projekt, wie eine Gaming-Maus trotz Minimalbauweise High-End-Technik nutzt.

Ausgefallene DIY-Projekte rund um Gaming-Hardware sind das Markenzeichen des YouTubers «Juskim». In seinem neuesten Video geht er einen Schritt weiter – oder besser gesagt: kleiner. Er baut eine winzige Gaming-Maus, die auf das absolute Minimum reduziert ist. Zwei Tasten, ein Sensor, ein Akku. Mehr braucht es, sagt er.

Minimalismus trifft Funktionalität

Die Mini-Maus verzichtet auf alles Überflüssige. Kein Mausrad, keine dritte Taste, kein voluminöses Gehäuse. Stattdessen setzt «Juskim» auf ein selbst entwickeltes PCB, das lediglich zwei Mausschalter und einen PAW-3395-Sensor von Pixart trägt. Dieser Sensor unterstützt eine Abtastrate von bis zu 8000 Hertz und eine maximale Auflösung von 26 000 dpi: Werte, die auch bei High-End-Gaming-Mäusen zu finden sind.

Der YouTuber Juskim testet seine selbstgebaute Mini-Gaming-Maus.

Quelle: Juskim / YouTube

Für die Stromversorgung sorgen zwei parallel geschaltete 60-mAh-Akkus. Damit erreicht die Maus laut «Juskim» eine Laufzeit von rund elf Stunden. Das Gehäuse stammt aus dem 3D-Drucker. Insgesamt wiegt die Maus 15 Gramm.

Eingewöhnung erforderlich

Ganz ohne Kompromisse kommt das Projekt allerdings nicht aus. Da die Handfläche keinen Auflagepunkt hat, ist der Umgang mit der Maus für «Juskim» zunächst ungewohnt. Die Maus zwingt ihn, den Claw Grip zu nutzen. Er ist eher den Palm Grip gewohnt.

Daher empfiehlt er eine Trainingsphase, um sich an das neue Handling zu gewöhnen. Für Personen wie ihn, die lieber im Palm Grip spielen, hat er ein alternatives, größeres offenes Gehäuse entworfen.

Alle drei Grifftypen an einer anderen Maus auf einen Blick.

Quelle: Shutterstock

Mehr als nur ein Bastelprojekt?

Obwohl es sich um ein Hobbyprojekt handelt, könnte sich «Juskim» ein kommerzielles Produkt via Crowdfunding vorstellen, etwa über eine Kickstarter-Kampagne. Noch ist das offen, aber das Interesse der Community ist vorhanden.

Zudem kündigt «Juskim» in seinem Video bereits die nächste Ausbaustufe seines Projekts an. In einer künftigen Version der Mini-Maus will er ein funktionierendes Scrollrad integrieren.

Titelbild: Juskim / YouTube

