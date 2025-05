News & Trends 8 0

Zeitreise mit Knöpfchen und Kurbel: ein Minifiguren-Automat von Lego

Wer erinnert sich noch an die Kaugummi- und Spielzeugautomaten, die früher in jedem Einkaufszentrum standen? Lego fängt die Nostalgie in einem neuen Set ein.

Die stets für Kinderhände erreichbaren Automaten spuckten Kaugummis und Spielzeuge aus. Die Kleinen liebten sie, auch wenn die Bubblegums im Nachhinein nicht wirklich lecker waren. Genau diese Taschengeldverschlinger bilden das Vorbild für das 1343-teilige «Minifiguren-Automaten»-Set aus der Reihe «Lego Ideas».

Das Set richtet sich an Erwachsene. Denn der Zusammenbau der Mechanik erfordert einige Schritte.

Quelle: Lego

Mit den Abmessungen von 17 × 21 × 28 cm ist der Mini-Automat meiner Meinung nach ein niedlicher Blickfang. Und das Ding funktioniert tatsächlich! Du kannst die beigelegte Lego-Münze einwerfen, am Griff drehen und schon rollt eine der 16 bunten Kapseln heraus.

Retro-Figuren sind dabei

Was in den Kapseln steckt, dürfte echte Lego-Fans begeistern. Sie enthalten Teile für eine zusammenbaubare Minifigur, die an beliebte Lego-Themen wie Paradisa, Fabuland oder Classic Space erinnern soll. Mehr verrät der Hersteller bisher leider nicht … Wer mit diesen Sets aufgewachsen ist, erlebt also gleich zweimal eine Zeitreise durch die 80er und 90er-Jahre.

Hinter dem Modell steckt übrigens der belgische Fan-Designer Rob Vangansewinkel, der sich von einem Automaten aus seiner eigenen Kindheit inspirieren ließ. Damit die Mechanik auch möglichst realistisch funktioniert, waren zwei Monate Tüftelei nötig.

So soll das Set in den Handel kommen.

Quelle: Lego

Für das Set ruft Lego eine unverbindliche Preisempfehlung von 169,99 Euro respektive 179 CHF auf. Ab dem 1. Juni können «Lego Insiders» sich das Set online bestellen, bevor es ab dem 6. Juni frei verkäuflich sein wird.

Unser Einkauf wird versuchen, das Set auch in unser Sortiment aufzunehmen.

Titelbild: Lego

