Zum Anfassen: aussergewöhnliche Keyboards an der IFA 2024

Die Gaming-Halle an der Technikmesse IFA in Berlin ist auffällig bunt und ausgefallen – vor allem dank Nanoleaves, geeky Gadgets und Tastaturen. Letztere punkten mit coolen Designs, ungewohnten Materialien und clicky Tippgefühl.

Kollege Keycap-Kevin verdreht bestimmt schon die Augen: Geht es um Design und Feeling bei Tastaturen, sind wir recht gegensätzlich aufgestellt. Das hält mich aber nicht davon ab, mich an der Technikmesse IFA so richtig am Sammelsurium verschiedenster Keyboards auszutoben.

Und um Kevin auch noch rückwärts aus dem Stuhl kippen zu lassen: Hier meine verrücktesten Keyboard-Lieblingsfunde. Was denkst du, zu wild? Zu bunt? Oder genau richtig?

Akko: das Material macht den Unterschied

Akko will mit seinen Produkten oft durch besondere Designs und Kooperationen mit Franchises wie Sailor Moon und Co auffallen. An der IFA zeigt der Hersteller neue Modelle aus spannenden Materialien. Die sind nicht nur schön anzusehen, sondern fühlen sich auch unter den Fingerspitzen angenehm an.

Die «MU01» ist eine mechanische Tastatur mit 65%-Layout. Das Besondere an ihr ist das Gehäuse aus einem Walnuss-Holzstück. Zusammen mit den Keycaps mit natürlicher Farbpalette habe ich das Gefühl, auf einem Stück Natur zu tippen. Für einen edlen Touch sorgt ganz oben eine eingearbeitete Leiste aus goldenem Aluminium.

Die MU01 von Akko mit ruhigem und edlem Design.

Quelle: Michelle Brändle

Bei der «JIN01» steht der Drache im Vordergrund – passend, da wir uns aktuell im chinesischen Jahr des Drachen befinden. Das Keyboard ist aus Aluminium und schimmert in edlen Blau- und Grautönen. Akzente setzt Akko durch die goldenen Schriftzüge und Details auf Case und Keycaps. Ein Lautstärkeregler befindet sich an der rechten Ecke. Dank Alu ist diese Tastatur ziemlich schwer. Mir gefällt sie.

Zelebriert das Chinesische Jahr des Drachen: die JIN01.

Quelle: Michelle Brändle

Weniger edel, dafür extrem bunt und ganz aus Polycarbonat (PC), ist Akkos neue Tastatur namens «YU01». Sie ist glänzend weiss, bei Gebrauch allerdings schalten sich die bunten RGB-Lichter ein.

Die YU01 ist weiss und bunt gleichermassen.

Quelle: Michelle Brändle

Blackrock nutzt Holz und Harz

Eine faszinierende Tastatur entdecke ich bei Blackrock ein paar Meter weiter. Sie soll von «Wukong» inspiriert sein, einem übernatürlichen Wesen, auch als «König der Affen» bekannt. Das ist natürlich äusserst passend zum aktuellen Game. Das Case selbst ist aus Holz und Harz. Die linearen PBT-Keycaps sind zudem mit kleinen Fenstern zu allen vier Seiten bestückt, das soll die Tastenkappen noch etwas leichter machen.

Die Tastatur von Blackrock ist vom König der Affen inspiriert.

Quelle: Michelle Brändle

Das ist noch nicht alles, was ich am Blackrock-Stand finde. Diese seltsame Handballenauflage finde ich besonders faszinierend: Sie ist mit einer schimmernden Flüssigkeit gefüllt, die sich beim Kippen der Auflage bewegt. Das erinnert mich stark an die Lavalampen früher. So kann ich mich doch nicht aufs Schreiben von Texten konzentrieren!

Zu viel des Süssen? Willkommen bei Yunzii

Wer sich gerne einen Zuckerschock holen möchte, ist bei Yunzii gut aufgehoben. Hier findest du viel Pastellfarben und Keyboards mit süssen Tierchen als Deko am oberen Rand des Keyboards.

Ob das sogar für mich zu viel ist? Mitnichten!

Das rosa Keyboard Yunzii C68 kommt in Begleitung einer süssen Katze.

Quelle: Michelle Brändle

Meine beiden Favoriten sind die beiden Tastaturen mit jeweils einer Katze und einem Panda, Modell «Yunzii C68». Es sind 65%-Tastaturen mit austauschbaren Switches. Das Material der Tiere ist Silikon.

Das gleiche Modell von oben mit Panda.

Quelle: Michelle Brändle

Die RGB-Lichter lassen sich mit verschiedenen Effekten programmieren. Shortcuts sind aber auch möglich. Ich würde mir sowas zwar nie zulegen, aber süss sind sie schon. Und beim Schreiben klingen sie wunderbar creamy. Sie geben also einen eher warmen und tiefen Klang von sich.

Franchise aus der Literatur: tippe mit dem kleinen Prinzen

Der längst verstorbene französische Autor Antoine de Saint-Exupéry hat mit seiner rührenden Geschichte über den kleinen Prinzen schon einige Herzen erobert. Nun auch den Keyboard-Markt. Zusammen mit Hersteller Iqunix entstanden verschiedene Modelle, inspiriert aus den herzigsten Kapiteln aus dem Buch des kleinen Prinzen.

Die ZX75 Sunset-Tastatur mit dem kleinen Prinzen.

Quelle: Michelle Brändle

Mein Favorit ist das Modell «Little Prince ZX75 Sunset». Hier hat Iqunix warme und helle Farben mit kleinen Zeichnungen auf einzelnen Keycaps kombiniert. Die Switches sind speziell für die Serie ausgesucht, du kannst die Modelle aber jeweils auch mit Silent-Switches bestellen. In der Box mit der Tastatur findest du zudem Kleinigkeiten wie ein Booklet, eine Sammelkarte und einen metallenen Artesian Keycap.

Ein zweites Modell der Reihe nennt Iqunix «F97 Starry Tryst».

Quelle: Michelle Brändle

Keychron: hochwertiger Klassiker

Für alle, die es gern klassisch, schlicht und vor allem qualitativ hochwertig mögen, ist auch Hersteller Keychron mit am Start. Mein Favorit ist eine schlichte Tastatur namens «Keychron K2 HE». Sie ist aus Aluminium gefräst und mit Holzteilen geschmückt. Die «Gateron Double Rail Switches» sind zudem magnetisch und sollen besonders stabil sein. Alles in allem sei die Tastatur laut Keychron-Vertreter super fürs Zocken geeignet. Ein ziemlich schickes und cooles Teil.

Die hochwertige Keychron K2 HE gibt es leider noch nicht im Verkauf.

Quelle: Michelle Brändle

Es gibt sie allerdings noch nicht auf dem Markt. Keychron sucht derweil Unterstützung auf Kickstarter zur Finanzierung. Der Aufruf gilt noch bis Mitte September.

Was nutzt du für eine Tastatur? Hast du einen Favoriten aus der Liste oben? Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren.