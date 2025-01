Zum «Black History Month»: Apple bringt Sonder-Armband für die Watch

Konzerne in den Vereinigten Staaten beerdigen gerade reihenweise Programme zur Förderung der Diversität. Apple dagegen bringt ein eigenes Armband heraus, das auf den «Black History Month» aufmerksam macht.

In den USA ist der Februar der Monat, in dem Leistungen, Geschichte und Kultur der afroamerikanischen Bevölkerung gewürdigt werden. Viele Künstlerinnen und Künstler engagieren sich, geben besondere Konzerte, Firmen führen Veranstaltungen durch, greifen das Thema in Werbespots auf oder bringen eigens kreierte Produkte heraus.

Bei Apple ist das in diesem Jahr ein Armband für die Apple Watch. Für die «Unity Rhythm Collection» sind die Farben der panafrikanischen Flagge verwoben worden: Schwarz, Grün und Rot.

Das Sport Loop ist, wie Apple schreibt, «in einem speziellen Muster aus erhöhten und vertieften Schlaufen gewebt, das einen Linseneffekt erzeugt, der auf der einen Seite jeder Schlaufe Grün und auf der anderen Seite Rot sichtbar macht». Das sorgt dafür, dass Bewegungen des Handgelenks dynamische Farbwechsel erzeugen, von Grün zu Rot und im Übergang sogar Gelb. Ich sehe die Träger vor meinem geistigen Auge bereits wilde Armgesten vollführen.

Die Sonderedition des Bands ist exklusiv nur bei Apple direkt erhältlich. Aber auch ohne Armband und ohne 50 Franken dafür auszugeben, kannst du dich als Apple-Nutzerin oder Apple-Nutzer mit der Black Community verbunden fühlen. Denn auch ein passendes Zifferblatt und Hintergrundbilder für iPhone und iPad gibt es.

Das sind die Hintergrund-Bilder für iPhone, iPad und das Zifferblatt für die Watch.

Quelle: Apple

Die Hintergründe sind mit iPadOS 18.3 und mit iOS 18.3 verfügbar, das seit 27. Januar verfügbar ist.

Sonderedition auch für LGBTQ+-Community?

Spannend wird sein, ob Apple trotz des veränderten politischen Klimas in den USA dieses Jahr auch wieder eine spezielle Edition zugunsten der LGBTQ+-Community herausbringen wird. 2024 kam ein passendes Armband für die Watch Anfang Mai in den Handel, passend zum Pride Month Juni. Und auch entsprechend bunte Hintergründe wurden damals vorgestellt. Apple schrieb dazu in seiner Mitteilung:

Apple ist stolz darauf, mit der Pride Collection seine Unterstützung für Organisationen fortzusetzen, die sich für LGBTQ+ einsetzen und positive Veränderungen herbeiführen.

Die Regierung um US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder erklärt, keine anderen Geschlechtsidentitäten als männlich oder weiblich mehr zuzulassen. Erste Dekrete dazu hat der Präsident bereits unterzeichnet.