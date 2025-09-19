News & Trends 0 0

Zum Mond und zu den Dinos: Brio zeigt die Herbstneuheiten

Der für seine Holzeisenbahnen bekannte Hersteller bringt zum Weihnachtsgeschäft eine Reihe neuer Produkte heraus. Von der klassischen Eisenbahn über prähistorische Dinosaurier bis zur Raumfahrt reichen die Neuheiten.

Die Brio-Bahn ist mit ihrer Spurweite gewissermaßen der Standard unter den Holzeisenbahnen. Die Teile sind schnell zusammengebaut, lassen sich beliebig kombinieren und sind nahezu unkaputtbar. Weil das Spielprinzip so einfach ist, können damit bereits die Kleinsten Spaß haben. Für alle Herbstneuheiten des Sortiments liegt die Altersempfehlung entsprechend bei drei Jahren.

Der «Shinkansen Hayabusa»: Hochgeschwindigkeit aus Japan

Die Serie «Trains of the World» erhält mit dem «Shinkansen Hayabusa» Zuwachs. Der Zug mit zwei Triebwagen und einem Passagierwaggon entspricht in seiner Farbgebung dem Original. Und damit er auch so rasant wie das Vorbild über die Schienen gleiten kann, läuft das Modell auf 24 Rädern.

In der gleichen Serie sind bereits ein französischer TGV, der ICE aus Deutschland und ein Zug im Design der SBB erhältlich. Ein Set, das vermutlich auch den größeren Eisenbahnfan ansprechen dürfte.

Raumfahrt-Technik: Die Apollo Saturn V aus der Builder-Serie

Das vielleicht ambitionierteste neue Produkt ist die Apollo-Saturn-V-Rakete aus der «Builder-Serie». 91 Bauteile warten auf kleine Tüftler. Die Teile werden mit dem beiliegenden Werkzeug montiert. Gebaut wird in Stufen: von den Boostern bis zur leuchtenden Raketenspitze.

Stolze 60 Zentimeter hoch ist das fertige Modell. Zum Konzept der Reihe gehört, dass sich die Bauteile jederzeit wieder demontieren und neu zusammensetzen lassen. So entsteht dann mit etwas kindlicher Fantasie auch eine Raumfähre oder ein Flugzeug.

Zugset mit Rückziehmotor

Ohne Batterien oder Werkzeug kommt das Set mit einer Rückzieh-Lokomotive aus. Um das «Aufladen» der Lok in das Spiel zu integrieren, gibt es einen speziellen «Rückziehbereich» in den Gleisen.

Schilder weisen dort auf den «korrekten» Gebrauch hin. Neben der roten Lok sind ein Passagierwagen, ein Bahnhof, Dekomaterial und ausreichend Schienen für ein kleines Oval dabei. Ein klassisches Starter-Set für den Einstieg in die Brio-Welt, das rasch den Wunsch nach mehr Schienen wecken dürfte.

Das Spiralenset benötigt wenig Platz

Das «Spiralenset» besteht aus 73 Schienen, Stützen und Kurven. Damit lässt sich eine Strecke über mehrere Ebenen aufbauen. Im Paket enthalten sind eine batteriebetriebene Lok im Design einer Feuerwehr, ein Hubschrauber und Aufsteller, die Feuer symbolisieren. Das Set funktioniert eigenständig, kann aber, wie alle Teile von Brio, mit bereits vorhandenen Schienen und Fahrzeugen kombiniert werden.

Und da es hier in die Höhe geht, eignet sich das Set gut für das kleinere Kinderzimmer.

Urzeit-Action mit einem Ankylosaurus

Vor rund zwei Jahren etablierte Brio mit den Dinosauriern eine neue Themenwelt. Die Urzeitviecher sind in der Regel beweglich oder es stecken kleine Action-Elemente im Set, etwa interaktive Vulkane. In die tiefste Vergangenheit führt auch das neue Dinosaurier-Set. Der Star der Packung ist ein Ankylosaurus, der vor Jahrmillionen vermutlich bis zu neun Meter groß und 3,5 Tonnen schwer wurde. Die Augen des Modells leuchten und die Figur ist beweglich.

Der Schwanz des Riesen vertreibt auf Knopfdruck die beiden im Set enthaltenen Velociraptoren. Mit dem angebrachten Magneten kann der Dino auch Brio-Waggons oder Fahrzeuge ziehen.

Mit den neuen Sets betreibt Brio klassische Modellpflege. Bewährte Serien werden fortgeführt. Und da ja die Erwachsenen die Budgethoheit besitzen, ist das Aufgreifen einer Ikone der Technikwelt ein cleverer Zug, den auch Playmobil mit seinen Automodellen oder Lego mit Spaceshuttle und Mondrakete schon genutzt haben.

