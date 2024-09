News & Trends 8 8

Zwei für alle Fälle: Das neue «Willi The Pedal»

Mit «Willi The Pedal» kommt ein neues Fahrradpedal auf den Markt, das entwickelt wurde, um in jeder Situation maximalen Grip zu bieten. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob es in Strassenschuhen ins Theater, mit Flipflops zum Strand oder Sportschuhen über Trails geht.

Ein Pedal sie alle zu knechten zu befreien. Von endlosen Diskussionen über Klickpedals, Flatpedals und den Vorzügen oder Nachteilen von Magnetpedalen. Eine kleine Manufaktur in Schleswig-Holstein lanciert mit «Willi The Pedal» ein nach eigenen Angaben rutschfestes, langlebiges und schuhschonendes Fahrradpedal für alle Anwendungen. Die bunten Varianten des neuen Pedals.

Quelle: Herkelmannbikes Vom Alltag inspiriert Das Gitterrost vor der Haustür dient als Inspiration für die Entwicklung der Pedale. «Bei jedem Wetter, ob staubtrocken oder triefend nass, und selbst im Winter bei Eis und Schnee bleibt es rutschfest und standsicher. Schmutz fällt einfach hindurch und es ist für Schuhsohlen aller Art geeignet. Warum also kein Fahrradpedal aus Gitterrost?!», schreibt der Hersteller dazu auf seiner Webseite. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit, Materialtests und Testfahrten erfüllt «Willi The Pedal» gemäss Hersteller höchste Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Haltbarkeit und Komfort. Das Pedal sei vielseitig einsetzbar, egal ob für den täglichen Einsatz in der Stadt oder auf anspruchsvollen Trails. Die Vorteile von «Willi The Pedal» Grip: Dank der Gitterstruktur soll das Pedal sicheren Halt bei jedem Wetter und für jede Art von Schuh bieten

selbstreinigend: Schmutz und Wasser fallen durch das Gitter, was das Pedal rutschfest und langlebig macht

robust und langlebig: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die für eine lange Lebensdauer sorgen sollen

vielseitig einsetzbar: Für den täglichen Gebrauch in der Stadt oder auf Offroad-Trails Dank der Gitterstruktur fallen Schmutz und Wasser durch das Pedal, was es rutschfest und langlebig machen soll.

Quelle: Herkelmannbikes Der Verkaufspreis für die Pedale liegt zwischen 150 und 165 Euro. Ob und ab wann wir das Produkt im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.

Titelbild: Herkelmannbikes

Dieser Artikel gefällt mir! 8 Personen gefällt dieser Artikel