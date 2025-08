News & Trends 23 0

ZX Spectrum Next: Issue 3 bringt Retro-Hardware mit modernen Features zurück

Die ZX Spectrum Next Issue 3 bleibt dem Original treu: mit echter Z80-Architektur auf FPGA-Basis. Gleichzeitig bietet sie moderne Schnittstellen wie HDMI und Wi-Fi, mehr Leistung und einem offenen System.

Der ZX Spectrum ist zurück. Mit der Issue 3 bringt das Team hinter dem ZX Spectrum Next eine überarbeitete Version des modernen Retro-Computers auf den Markt. Du bekommst hier keine Emulation, sondern originale Hardware-Architektur auf FPGA-Basis, die das Design der 1980er authentisch ins Heute transportiert. Samt moderner Extras. Wenn du mit BASIC-Listings aufgewachsen bist oder das Retro-Computing neu für dich entdeckst, bietet dir das Gerät einen spannenden Einstieg.

Mehr Leistung, neue Features

Die Issue 3 ist kein komplett neues System, sondern eine Weiterentwicklung der Issue 2 aus dem Jahr 2022. Der FPGA-Kern wurde aktualisiert, die Systemsoftware optimiert und es gibt kleine, aber relevante Hardware-Verbesserungen. Dazu zählen eine verbesserte Stromversorgung, eine effizientere Kühlung und ein leicht überarbeitetes Mainboard mit besserer EMV-Abschirmung.

Technisch basiert das System auf einem Artix-7-FPGA, der mit bis zu 28 Megahertz läuft: deutlich schneller als der originale Z80-Prozessor. Der Arbeitsspeicher beträgt zwei Megabyte, was für Retro-Anwendungen mehr als ausreichend ist.

Du erhältst nach wie vor ein System mit Z80-kompatiblem FPGA-Chip, auf dem Original-Spektrum-Programme laufen: Sei es über SD-Karte oder direkte Programmierung. Auch viele Erweiterungen werden unterstützt, wobei es bei spezieller Hardware vereinzelt Einschränkungen geben kann.

Gleichzeitig nutzt du moderne Annehmlichkeiten wie HDMI-Ausgang, Wi-Fi, USB-Tastatur-Unterstützung und optionale Beschleuniger für anspruchsvollere Anwendungen. Monitore lassen sich über HDMI, VGA oder RGB anschließen: mit wahlweise 50 oder 60 Hertz. Das Gehäusedesign stammt von Rick Dickinson, dem Designer des klassischen ZX Spectrum.

Kickstarter erneut als Plattform

Wie schon bei den Vorgängern finanziert das Entwicklerteam das Projekt über Kickstarter. Die Kampagne zur Issue 3 startete im Juli 2025 und erreichte ihr Ziel in weniger als 24 Stunden. Das zeigt: Die Retro-Community ist aktiv und hungrig. Wenn du noch einsteigen willst, musst du dich beeilen. Die Kampagne läuft noch bis zum 18. August. Der Versand ist für Dezember 2025 geplant.

Software-Ökosystem wächst

Parallel zur neuen Hardware wächst auch das Ökosystem. Zahlreiche Entwickler arbeiten an exklusiver Software für den Next: von Homebrew-Games im 80er-Stil bis zu ambitionierten Tools für Musik und Grafik. Mit NextBASIC steht dir eine moderne Variante der klassischen Programmiersprache zur Verfügung, ergänzt um neue Befehle, Grafikmodi und Soundfunktionen. Neben NextBASIC kannst du auch in C oder Assembler programmieren. Die Entwicklungsumgebung ist offen und dokumentiert. Tutorials, Tools und Community-Support sind frei verfügbar.

Zu den beliebtesten Titeln zählen etwa der Action-Plattformer «Aliens Neoplasma», das Maze-Adventure «Melkhior’s Mansion» oder das Rollenspiel «CuadragonNext». Mit dem Tool DaaD kannst du sogar eigene Adventures erstellen. Für die Organisation deiner Spielesammlung bietet sich der Next Launcher an. Das ist ein Managementtool mit über 3000 editierbaren Slots.

Auf dem ZX Spectrum Next erscheinen regelmäßig exklusive Spiele und Anwendungen.

Einige dieser Titel erscheinen nicht nur digital, sondern auch als physische Kassetten. Ganz im Stil der 1980er.

