13-in-1: Die Anker Nano Docking Station hat einen herausnehmbaren USB-Hub

Die Nano Docking Station von Anker bringt nicht nur zahlreiche Anschlüsse auf den Schreibtisch. Mit ihrem herausnehmbaren USB-Hub bietet sie auch Anschlüsse zum Mitnehmen – inklusive Kartenlesegerät.

Die modulare Anker Nano Docking Station verfügt über insgesamt 13 Anschlüsse, von denen sich vier als USB-Hub herausnehmen lassen. Unterwegs lassen sich so Notebooks um Kartenlesefunktion und HDMI-Anschluss erweitern. Auf dem Schreibtisch versorgt die Dockingstation bis zu drei Bildschirme mit 4K-Auflösung.

13 Anschlüsse auf dem Schreibtisch

Über einen DisplayPort- und zwei HDMI-Anschlüsse ohne Versionsangabe lassen sich bis zu drei 4K-Displays an die Nano Docking Station anschließen. Die Bildausgabe ist mit 60 Hertz mehr zum Arbeiten und weniger zum Zocken gedacht. Während unter Windows jeder Bildschirm ein eigenes Bild anzeigt, zeigen alle externen Monitore unter macOS den gleichen Inhalt an. Eine Bildausgabe über die USB-C-Anschlüsse ist nicht möglich.

Der USB-Hub ist farblich dezent umrandet.

Bei der Energieversorgung nimmt die Dockingstation bis zu 140 Watt über ihr Netzteil an und gibt 100 Watt an den angeschlossenen Rechner weiter. Das aber nur über den USB-C-Anschluss auf der Rückseite. Die zwei auf der Vorderseite sind mit 7,5 Watt deutlich langsamer.

Bei der Datenübertragung erreicht das Ethernetkabel bis zu ein Gigabit pro Sekunde (Gbps). Die USB-C-Anschlüsse schaffen fünf und zehn Gbit/s. Der USB-A-Anschluss auf der Vorderseite ist wiederum schneller bei Daten- und Stromübertragung als die zwei auf der Rückseite.

Die Anschlüsse der Dockingstation in der Übersicht.

Je ein Kartenlesegerät für SD- und microSD-Karten sowie ein Audioanschluss für Kopfhörer oder Mikrofon runden das Angebot an Anschlüssen ab.

Sechs Anschlüsse unterwegs

Über den Schalter auf der Oberseite der Dockingstation lässt sich der USB-Hub lösen. Er enthält einen USB-C- und einen USB-A-Anschluss sowie die beiden Kartenlesegeräte von der Vorderseite der Nano Docking Station. An seiner Seite befinden sich ein HDMI-Anschluss und eine USB-C-Buchse für den Stromeingang. Sie nimmt bis zu 100 Watt entgegen, von denen bis zu 85 Watt über den USB-C-Stecker an den Rechner weitergegeben werden.

Die Anschlüsse des USB-Hub in der Übersicht.

Wichtig ist noch zu wissen, dass nur der HDMI-Anschluss des Hubs Videodaten überträgt. Seine USB-Anschlüsse sind dazu nicht in der Lage.

Preis und Verfügbarkeit

Die Anker Nano Docking Station (13-in-1) soll ab Mitte Januar erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 139,99 Euro. Für die Schweiz gibt der Hersteller keine eigene UVP an.

