15 Minuten Ladezeit: E-Bike mit Schnelllade-Technologie angekündigt

Ein Start-up aus Kalifornien will die Ladezeit von E-Bikes drastisch verkürzen. Dabei setzt Morelle auf Silizium statt Graphit und verspricht maximal 15 Minuten für eine volle Akkuladung.

Das kalifornische Start-up Morelle mit Chefentwickler und MTB-Pionier Gary Fisher hat sich zum Ziel gesetzt, E-Bikes und Roboter länger laufen zu lassen und sie zugleich leichter zu machen. Mikromobilität und Robotik hätten ähnliche Leistungsanforderungen an das Speichern von Energie, wobei Schnellladen offensichtlich enorme Vorteile biete. Als Beispiel werden etwa Flotten von Kurierdiensten genannt.

Fortschrittliche Materialien

Die Kerntechnologie von Morelle basiert auf der Batteriechemie, insbesondere einer Anode auf Siliziumbasis (im Gegensatz zu Graphit in Standardbatterien). Silizium hat gemäss dem Unternehmen die zehnfache Kapazität von Graphit, ist aber oft nicht so langlebig. «Unsere Zellen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, gleichzeitig hohe Leistung, hohe Energie und hohe Laderaten zu liefern, ohne die Zyklenlebensdauer zu beeinträchtigen», sagt dazu Mitgründer und CEO Michael Sinkula.

Das erste E-Bike von Morelle werde über einen 350-Wattstunden-Akku verfügen, der mit 50 A geladen werden kann, so Sinkula weiter. Dank dieser Technologie sollen E-Bikes in Zukunft nur noch Minuten, statt wie heute, Stunden an der Steckdose hängen.

Könnte glatt als Bio-Bike durchgehen: das neue E-Bike aus Kalifornien.

Dynamisches Laden ...

Weiter schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite, dass jedes E-Bike weltweit, das nicht von Morelle stammt, mit einer Leistung von 100 bis 300 Watt lädt – Morelle nennt dies «Level M1». Die Kalifornier nutzen laut eigenen Angaben Ladegeräte mit «Level M2» (1000 bis 1200 Watt) und «Level M3» (über 1500 Watt) und setzen somit neue Massstäbe für das Schnellladen von E-Bikes.

... und offene Fragen

Viel mehr als die Akkutechnologie ist über das Projekt jedoch nicht bekannt. Der 350-Wh-Akku soll in das Unterrohr integriert sein und das Gesamtgewicht bei etwa 14 Kilogramm liegen, was wenig ist für ein E-Bike. In Bezug auf Komponenten wie Schaltung, Bremsen oder Laufräder sind heute noch keine Details bekannt.

Morelle will laut Informationen des Nachrichtendienstes Heise mit der Auslieferung im ersten Quartal 2026 beginnen und das E-Bike zum Startpreis von 3000 US-Dollar zunächst nur in den USA verkaufen. Das Start-up nimmt auf seiner Webseite bereits Reservierungen ab 50 US-Dollar entgegen.

Das Rad soll zudem einen Mittelmotor erhalten, der Unterstützung mit bis zu 28 mph (45 km/h) bietet. In Europa wäre das E-Bike damit ein zulassungspflichtiges S-Pedelec und somit zum Beispiel für Pendlerinnen und Pendler ein Thema oder für die eingangs erwähnten Kurierdienste.

Titelbild: Morelle

