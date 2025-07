News & Trends 9 2

DJI oder drei Buchstaben für ein E-Bike-Halleluja

DJI Avinox präsentiert auf der Eurobike in Frankfurt sieben neue Partner-eBikes. Die Details dazu liest du hier.

Hype ohne Ende. Und das alles wegen eines kleinen Motors fürs E-Bike. Was DJI mit dem Avinox Drive System auf der Eurobike in Frankfurt letztes Jahr losgetreten hat, hätten wohl nur die wenigsten erwartet. Zwölf Monate später ist die Aufregung in der Branche weiterhin gross.

Die Frage lautet nicht mehr, ob sich das Antriebssystem für E-Bikes durchsetzt, sondern welche Partner-Bikes die Chinesen dieses Jahr auf der Eurobike präsentieren. Es sind einige.

E-Bikes mit Avinox Drive System auf der diesjährigen Eurobike.

Sieben auf einen Streich

Neben dem Amflow, das letztes Jahr den Anfang gemacht hat, sind gemäss Medienmitteilung von DJI unterdessen E-Bikes von Commencal, Crestline, Forbidden, Megamo, Rotwild und Unno mit dem Avinox Drive System ausgestattet.

Seit der Markteinführung auf der Eurobike 2024 hat das Avinox Drive System rasch Branchenpreise sowie Anerkennung von Fahrradherstellern, führenden Medien und Organisationen erhalten. Ganz zu schweigen vom Interesse in der Bike-Community, verbunden mit dem Warten auf möglichst viele Modelle, die auf DJI-Power setzen.

Ferdinand Wolf, Product Experience Director von Avinox ergänzt: «Mit sieben neuen Herstellern an Bord freuen wir uns darauf, dass Fahrerinnen und Fahrer von vollwertigen eMTBs, Enduro-eMTBs, All-Mountain-eMTBs und sogar City-Bikes dieses bahnbrechende e-Bike-Antriebssystem erleben.»

Und was ist mit Crussis und Velduro?

Auf der Messe dieses Jahr waren jedoch noch weitere Hersteller mit dem E-Bike-Antriebssystem von DJI präsent. Zum Beispiel Crussis aus Tschechien oder Velduro, der seine Bikes in Neuseeland entwickelt, in China produziert und von Barcelona aus vermarktet. So geht internationales Bike-Business heute.

Ondřej Výkruta von Crussis Electrobikes.

Das Avinox Drive System liefert ein maximales Drehmoment von 105 Newtonmetern. Die kompakte, gerade einmal 2,52 Kilogramm leichte Antriebseinheit kann im sogenannten Boost-Modus jedoch während 30 Sekunden bis zu 120 Nm zur Verfügung stellen.

Obwohl das Testgelände in Frankfurt aus einem zirka zwei Kilometer langen, flachen Rundkurs auf Asphalt bestand und natürlich in keiner Weise mit einer Fahrt im Gelände zu vergleichen ist, war meine kurze Ausfahrt mit der maximalen DJI-Power ziemlich beindruckend. Viel mehr lässt sich nach ein paar Minuten auf einem der heissbegehrten Testbikes dazu aber nicht sagen.

Der Boost macht's möglich: 30 Sekunden mit 120 Newtonmetern.

Titelbild: Patrick Bardelli

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel