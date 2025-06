News & Trends 8 0

Neue E-Bikes von Thok mit speziellem Carbonrahmen und Bosch Performance-Update

Der italienische Hersteller Thok bringt zwei neue E-Bikes mit einem speziellen Carbonrahmen auf den Markt. Die Modelle «TP4» und «TP4-S» zeichnen sich durch eine besonders belastbare und leichte Struktur aus.

Die Rahmen der neuen E-Bikes «TP4» und «TP4-S» werden von Hand aus unidirektional gelegten Carbonfasern gefertigt. «Das ermöglicht eine optimierte Materialverteilung», schreibt Thok in einer Mitteilung. So könne die Konzentration der Fasern je nach Belastung der jeweiligen Stelle variiert werden, sodass höher belastete Punkte des Rahmens verstärkt würden, während an Stellen, an denen dies nicht erforderlich sei, die Carbonfasern dünner gelegt seien.

«Das Ergebnis ist eine belastbare und leichte Struktur, die auch bei intensivem All-Mountain-Einsatz hohen Fahrkomfort bietet.»

Die Carbonfasern des Rahmens sollen besonders belastete Stellen gezielt verstärken.

Quelle: Thok E-Bikes

Beide Modelle werden gemäss Hersteller vom Bosch-Motor Performance Line CX unterstützt, der mit dem neuen Software-Update ein Drehmoment von bis zu 100Nm und Spitzen von bis zu 750W erbringt. Die Aufnahme für den integrierten, modularen und abnehmbaren 800Wh-Akku ist auch mit den Versionen 600Wh oder 400Wh kompatibel.

Das Update soll laut Informationen von Bosch diesen Sommer ausgerollt werden. Ich werde in Kürze die Möglichkeit haben, ein Bike mit dem Performance-Update zu testen und über meine Erfahrungen damit berichten.

Vielseitig dank verstellbarer Geometrie

Wie das bisherige Modell «TP4-R» sind auch die neuen Modelle so konzipiert, «dass sie sich an unterschiedliche Fahrstilen anpassen lassen. Dank des Flipchip können Lenkwinkel, Sattelstütze und Höhe des Tretlagers für zwei Konfigurierungen modifiziert werden. Die Konfigurierung “High” mit einem 79°-Sitzwinkel und einem 64,5°-Lenkwinkel eignet sich für den Gebrauch als All-Mountain. Die “Low”-Konfigurierung flacht die Winkel um einen halben Grad ab, sodass es sich auch im Enduro-Einsatz behauptet.»

Durch diese Vielseitigkeit bilden die Modelle TP4 und TP4-S in Kombination mit dem 160 mm-Federweg an der Gabel laut Thok eine Brücke zwischen All-Mountain und Enduro.

Dank verstellbarer Geometrie sind TP4 und TP4-S für unterschiedliche Anwendungen geeignet.

Quelle: Thok E-Bikes

Hauptmerkmale «TP4-S» Rahmen: Full UD-Carbon – Federweg 150 mm – Flip-Chip-System

Motor: Bosch CX BDU384Y – 250W

Akku: Bosch Powertube 800 Wh integriert (auch für die Versionen 400Wh und 600Wh passend), kompatibel mit Powermore 250 Wh Extender

Federgabel: Fox 36 Float Performance - 160 mm

Dämpfer: Fox Float X – Thok Custom Tuning

Schaltwerk: Shimano XT 12S

UDH-Schaltauge

Bremsen: Magura MT5

Laufräder: DT Swiss H1900

Reifen: Schwalbe Albert Gravity Pro

Hauptmerkmale «TP4» Rahmen: Full UD-Carbon – Federweg 150mm – Flip-Chip-System

Motor: Bosch CX BDU384Y – 250W

Akku: Bosch Powertube 800 Wh integriert (auch für die Versionen 400Wh und 600Wh passend), kompatibel mit Powermore 250 Wh Extender

Federgabel: Fox 36 Float Rhythm - 160 mm

Dämpfer: Fox Float Rhythm – Thok Custom Tuning

Schaltwerk: Shimano SLX 12S

UDH-Schaltauge

Bremsen: Shimano Deore 4-Kolben-Bremse

Laufräder: Thok Drift

Reifen: Schwalbe Albert Trail Pro

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle «TP4» und «TP4-S» sind gemäss Hersteller in vier Grössen (S, M, L und XL) und in zwei Farben (Forge Red und Dragon Green) lieferbar. Die Verkaufspreise liegen für das «TP4» bei 5 990 Euro sowie 6 990 Euro für das «TP4-S», jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Der Preisunterschied der beiden Modelle erklärt sich laut Thok hauptsächlich mit den unterschiedlichen Komponenten wie dem Schaltwerk und den Laufrädern. Im Preis des «TP4-S» inbegriffen ist ausserdem die TP4 Box, die eine Dämpferpumpe, ein Multitool, ein UDH-Ersatzschaltauge, einen Drehmomentschlüssel, eine Trinkflasche mit Flaschenhalterung sowie verschiedene Thok-Gadgets enthält.

Titelbild: Thok E-Bikes

