1997 im Meer versunken: Frau findet seltenen Lego-Oktopus in Cornwall

Etwa 4200 Lego-Oktopusse gingen 1997 bei einem Schiffsunglück verloren. Einer von ihnen tauchte jetzt auf.

In England wurde am vergangenen Wochenende ein seltener Lego-Oktopus gefunden: Meeresforscherin Constance Morris fand diesen an einem Strand in Cornwall. Dies verkündete «Lego Lost At Sea» auf Instagram. Morris habe den kleinen Tintenfisch am Samstag «mitten» im Sturm Bert gefunden, heißt es. Der Sturm war am Wochenende so heftig, dass es in England, Wales und Schottland sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen gab.

Constanze Morris ist die Gründerin der Organisation Grampus Campus, die das Bewusstsein für die Meeresumwelt und die Naturgeschichte Cornwalls schärfen will. «Es ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl, nach all den Jahren der Suche endlich einen der berühmten Lego-Kraken zu finden», sagte Constance den Mitarbeitern von «Lego Lost At Sea».

Fünf Millionen Lego-Teile lost at sea

Als 1997 eine gewaltige Welle das Containerschiff Tokio Express von Land’s End traf, gingen 62 Container verloren. Darunter befand sich auch einer mit rund fünf Millionen Lego-Teilen und etwa 4200 kleinen Plastik-Tintenfischen. Immer wieder kommt es vor, dass verschollene Einzelteile des Containers an der Küste Englands gefunden werden. Solche seltenen Lego-Funde dokumentiert und kartiert das Team von «Lego Lost At Sea». In diesem Jahr wurden bereits ein seltener Hai sowie ein weiterer der Oktopusse gefunden.