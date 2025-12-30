News & Trends 18 11

3000 Nits, GPS und lange Laufzeit: Das kann die Amazfit Active Max

Tiefer Preis, einfache Bedienung und trotzdem alle wichtigen Fitness- und Sportfunktionen: Mit der neuen Active Max will Amazfit anspruchsvolle Einsteigerinnen und Einsteiger abholen.

Wie viel Sportuhr brauchst du? Ist die Antwort darauf «nicht viel, aber schon mehr als ein Schrittzähler», dann könnte die neue Amazfit Active Max eine passende Option für dich sein. Die neue Smartwatch des chinesischen Herstellers bietet viele Fitness- und Sportfunktionen zum Einstiegspreis von 170 Euro oder Franken. Der Marktstart ist im Januar – wann genau sie bei uns im Shop eintrifft, ist aber noch unklar.

Helles Display und lange Akkulaufzeit

Die Active Max wiegt knapp 40 Gramm und hat ein 1,5 Zoll grosses Display mit Amoled-Technik, das bis 3000 Nits hell ist. Das ist immerhin gleich viel wie bei der Apple Watch Ultra.

Die Akkulaufzeit liegt auch bei kontinuierlicher GPS-Nutzung laut Hersteller bei 64 Stunden. Ohne Dauer-Standortverfolgung sind es knapp 14 Tage bei intensiver Nutzung, laut Amazfit gar 25 Tage bei «Standardnutzung».

Viel Automatik für Einsteigerinnen und Einsteiger

Im Sport- und Fitnessbereich hat der Hersteller viele Funktionen automatisiert, sodass du möglichst wenig selbst einstellen musst. Das ist für Einsteigerinnen und Einsteiger natürlich praktisch, für Hobbysportlerinnen und -sportler mit ausgeklügeltem Trainingsprogramm weniger.

Die Active Max setzt auf viele Automatisierungen.

Aufgrund der Messdaten legt die Smartwatch Zonen für die optimale Herzfrequenz fest und warnt, wenn diese im Training überschritten wird. Die Active Max kann auch Lauf- und Wanderrouten automatisch erstellen. Das Tracking startet automatisch. Die Uhr pausiert zudem die Aufnahme, wenn du eine Pause brauchst.

Über die App sind Informationen wie Trainingsergebnisse, Trainingsbelastung, Erholungsfortschritt, Schlafqualität und Herzfrequenzvariabilität abrufbar. All diese Werte fasst Amazfit im BioCharge-Score zusammen, der das aktuelle Energieniveau anzeigen soll.

Auch eine Smartwatch

Die Active Max ist nicht nur eine Uhr fürs Training, sondern bietet auch viele Funktionen, die du von Smartwatches kennst. Es gibt ein drahtloses Bezahlsystem namens Zepp Pay, du kannst Offline-Karten nutzen und damit navigieren. Auch eine Einbindung in Fitness-Plattformen wie Strava, Komoot, Google Fit oder Health Connect ist möglich.

Amazfit bietet viele Mini-Apps an, beispielsweise einen Podcast-Player. Kopfhörer kannst du über Bluetooth direkt mit der Uhr verbinden und dank 4 GB Speicherplatz unterwegs Inhalte hören, ohne das Smartphone dabei zu haben. Dank Mikrofon und Lautsprecher dient die Active Max als Freisprechgerät.

Die Active Max positioniert sich über der Bip 6 und der normalen Active, aber unter den T-Rex-Modellen, die noch stärker in Richtung Sportuhr gehen.

