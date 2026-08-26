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5 Bücher zu Ehren von Dolly Parton: Von Biografie über Fashion bis Thriller

Die US-amerikanische Country-Legende Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs gestorben. Wir ehren sie mit fünf Büchern.

Mit «Jolene», «9 to 5», «Coat of Many Colors» und Hunderten weiteren Songs gehört Dolly Parton in den Olymp der Musik: Fans kauften ihre Klassiker mehr als 100 Millionen Mal und streamten sie mehr als eine Milliarde Mal. Sie ist der Inbegriff des American Dream: Geboren in Armut, lebten ihre Eltern, Dolly und ihre zwölf Geschwister in einer Hütte. Doch die Musik wurde ihr in die Wiege gelegt: Zuhause musizierte die Familie immer. Bereits mit zehn Jahren trat Dolly Parton in Radio- und Fernsehshows auf. Mit achtzehn zog sie nach Nashville, Tennessee und setzte alles auf ihre Karriere als Sängerin und Songwriterin. Der Rest ist Geschichte.

Geschichte, die du in diesen fünf Bücher des «Dollyverse» umfassend und tiefgründig nachlesen kannst:

She is the Star!

«Star of the Show» zeigt die legendäre Karriere von Dolly Parton als Performerin. Dieses Fachbuch bietet eine fesselnde Sammlung persönlicher Geschichten, begleitet von 350 farbigen Fotografien, darunter exklusive Bilder und Erinnerungsstücke aus ihrem Archiv. Es ist das abschliessende Werk in Dolly Partons fotografischer Trilogie, die auch «Songteller» und «Behind the Seams» (siehe weiter unten) umfasst.

Fachbücher Star of the Show Deutsch, Englisch, Dolly Parton, 2025

Ein Einblick (auch) abseits des Showbiz

Die Biografie «Dolly Parton» von Tracey E. W. Laird bietet einen tiefen Einblick in das aussergewöhnliche Leben der Musiklegende. Sie beleuchtet den Aufstieg von Dolly Parton aus bescheidenen Verhältnissen zu einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Das Buch dokumentiert nicht nur ihre musikalischen Erfolge, sondern auch ihr langjähriges Engagement für soziale Projekte. Über 100 Fotografien und 100 prägende Momente zeigen die Vielfalt ihres Lebens und Schaffens.

Biografien Dolly Parton Deutsch, 2026, Tracey E. W. Laird

It’s Fashion, Baby!

In «Behind the Seams: My Life in Rhinestones» erzählt Dolly Parton erstmals die ganze Geschichte ihrer lebenslangen Leidenschaft für Mode – und wie sie ihren unverwechselbaren «Dolly-Style» entwickelte, der alle Konventionen sprengte und sie Fans auf der ganzen Welt ans Herz wachsen liess. Die schwindelerregend hohen Absätze, die berühmten Perücken, das auffällige Make-up, die aufsehenerregenden Bühnenoutfits – sie teilt alles mit uns.

Sachbücher Behind the Seams Englisch, Dolly Parton, Holly George-Warren, Rebecca Seaver, 2023

Nur auf Englisch verfügbar.

Ein Thriller der Entertainment Queen

Für «Run, Rose, Run» spannte Dolly Parton mit dem amerikanischen Bestseller-Autor James Patterson zusammen. Ein Thriller über eine junge, aufsteigende Singer-Songwriterin, die auf der Flucht ist. In Nashville trifft alles zusammen: Sie will ihren Traum umsetzen und doch könnte ihre Vergangenheit sie einholen.

Belletristik Run Rose Run Englisch, Dolly Parton, James Patterson, 2023

Nur auf Englisch verfügbar.

Für die Kleinen

Das Kinderbuch «Dolly Parton» aus der beliebten Reihe «Little People, BIG DREAMS» richtet sich an junge Leserinnen und Leser ab vier Jahren und vermittelt auf ansprechende Weise die Werte von Kreativität, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen.

Kinderbücher Dolly Parton Englisch, Daria Solak, Maria Isabel Sanchez Vegara, 2019

Nur auf Englisch verfügbar.

Dolly hören, statt über sie zu lesen

Das wahre Erbe von Dolly Parton ist aber natürlich ihre Musik. Wenn du bei der schieren Fülle an Songs und Alben nicht weisst, wo du anfangen sollst mit reinhören, schlage ich das Naheliegendste vor: das Album «Jolene» aus dem Jahr 1974. Mit Hits wie «Jolene», «I Will Always Love You» und «Early Morning Breeze» ist es die perfekte Hommage an Dolly Parton – und möglicherweise auch die perfekte Hintergrundmusik für eines der fünf oben beschriebenen Bücher?

Schallplatten Jolene Dolly Parton 1

Und weil’s so schön ist, kommt hier mit noch eine redaktions-interne Podcast Empfehlung. «Dolly Parton’s America» taucht in 9 Episoden in das Dollyverse ein; von Politik über die Tennessee Mountains bis hin zu Feminismus. Zu hören auf dem Podcast-Anbieter deines Vertrauens.

Titelbild: Bart Sherkow/Shutterstock.com

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