9130,33 MHz: Neuer Weltrekord im Overclocking

Overclocker «wytiwx» schlägt seinen eigenen Rekord um knappe 9 MHz. Bereits Anfang 2025 hat der Chinese den vorherigen Rekordhalter «elmor» überboten.

9130,33 MHz ist die höchste je gemessene Taktfrequenz einer CPU gemäss der Overclocker-Seite Hwbot. Erreicht hat dieses respektable Ergebnis der chinesische Overclocker «wytiwx» am 26. August. Es ist erst der fünfte Eintrag in der Datenbank über 9000 MHz. Diese fünf Plätze belegen allesamt «wytiwx» und «elmor».

Als CPU kam die Intel Core i9-14900KF zum Einsatz. Bei der Kühlung setzte «wytiwx» auf Flüssighelium. Wie schon beim Rekord im Januar nutzte er auf ein Asus ROG Maximus Z790 Apex als Mainboard. Beim RAM verwendete er 32 Gigabyte DDR5 von Corsair Vengeance.

Das Setup von «wytiwx»

Quelle: Hwbot / wytiwx

Mit diesem geringen Plus an MHz dürfte wohl das Maximum des aktuell möglichen herausgepresst sein. Die Intel Core i9-14900KF CPU ist seit knapp zwei Jahren auf dem Markt und gilt als derzeit übertaktungsfreudigste Recheneinheit. Die ersten sechs Einträge in der Datenbank stammen denn auch von der Core i9-14900K(F/S) oder der Vorgängerin Core i9-13900K. Zuvor hatte die AMD FX-8370 von August 2014 bis Oktober 2022 den Rekord mit 8722,78 MHz inne.

Letztere CPU konnte damals zwar nicht mit den CPUs von Intel konkurrieren, sie galt aber als besonders übertaktungsfreudig. Die FX-8370 war die letzte AMD-CPU, die mit hohen Takfrequenzen dominieren konnte. Die neuen Zen-Prozessoren sind nicht für ihre hohen Taktfrequenzen bekannt. Ganz im Gegensatz zu den Raptor Lake und Raptor Lake Refresh Prozessoren von Intel, wozu auch der i9-14900KS gehört. Die neuesten Core Ultra 200S Prozessoren eignen sich jedoch wiederum nicht zum Übertakten in Bereichen jenseits von 9000 MHz. Deshalb dürfte es jetzt eine Weile dauern, bis der Rekord von «wytiwx» fällt.

Titelbild: Hwbot / wytiwx

