Altersverifikation kommt für die Playstation

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Das sind die neuen PS-Plus-Spiele für das Extra- und Premium-Abo im April 2026
von Kim Muntinga
Playstation-Userinnen und -User müssen sich bald ausweisen, wenn sie miteinander chatten und Games streamen wollen.
Grossbritannien und Irland trifft es als Erstes. Ab Juni führt Sony in den beiden Ländern eine Altersverifikations-Pflicht für bestimmte Funktionen ein. Dazu gehören Text- und Sprachchat, Discord, Twitch- und Youtube-Streams, aber auch sonstiges Teilen von eigenen Inhalten. Sony weiss allerdings selbst nicht mit 100-prozentiger Sicherheit, was genau betroffen ist. Auf der Support-Seite heisst es: «Da jedes Spiel anders gestaltet ist, können die betroffenen Funktionen je nach Spiel variieren. Da die Funktionen der Spiele im Laufe der Zeit aktualisiert werden, können weitere Funktionen im Spiel für Nutzer, die ihr Alter nicht bestätigt haben, eingeschränkt werden.»
Der Gameblog Insider-Gaming hat zudem eine E-Mail von Sony veröffentlicht, laut der die Altersverifikation noch in diesem Jahr weltweit ausgerollt werden soll. Sony nennt dafür regulatorische Gründe. Die führten bereits dazu, dass Discord und «Roblox» ähnliche Massnahmen ergriffen haben. Bei Discord war der Aufschrei allerdings so gross, dass das Unternehmen die Einführung auf Ende Jahr verschoben hat. Datenschutzbedenken oder schlicht fehlende Bereitschaft, die eigene Identität preiszugeben, sind die wichtigsten Gründe, warum sich viele gegen die Einführung wehren.
Sony setzt bei der Umsetzung auf Yoti. Der gleiche Dienst kommt auch bei Microsofts Xbox zum Einsatz. Das obwohl das britische Unternehmen in Spanien mit 1,1 Millionen US-Dollar wegen Misshandlung biometrischer Daten gebüsst wurde. Die Altersverifikation funktioniert mittels staatlichem Ausweis, Gesichtsscan oder einer Überprüfung durch den Mobilfunkanbieter.
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.
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