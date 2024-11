Amazon stellt kostenlosen Streamingdienst Freevee ein

Amazon hat entschieden, den kostenlosen Streamingdienst Freevee schrittweise einzustellen. Die Inhalte werden in Prime Video integriert. Diese Entscheidung soll das Angebot vereinfachen.

Der kostenlose, werbefinanzierte Streamingdienst Freevee von Amazon wird eingestellt. Die Einstellung erfolgt schrittweise in den kommenden Wochen, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Amazon habe diese Entscheidung getroffen, um das Fernsehangebot für die Kundschaft zu vereinfachen, so ein Sprecher des Unternehmens. Der 2019 als IMDb Freedive gestartete Service bot eine kostenlose Alternative zu Netflix, Disney+ und Co. an. Noch im Jahr 2019 wurde der Dienst in IMDb TV umbenannt.

Die Inhalte werden allerdings nicht verschwinden. Amazon verschiebt und migriert sie zum Streamingdienst Prime Video, der mittlerweile selbst über ein eigenes, werbefinanziertes Abo verfügt. Darüber berichteten wir bereits in der Vergangenheit. Und diese Werbung soll 2025 nochmal ausgebaut werden.

Das Programm von Freevee wird für die, die kein Prime-Video-Abonnement haben, weiterhin kostenlos verfügbar sein. Das erkennst du an dem «Watch for Free»-Label.

Zum Original-Content von Freevee gehören unter anderem die Serien «Leverage 2.0», «Bosch: Legacy» oder auch das Survival-Reality-Format «7 vs. Wild», das aktuell in der vierten Staffel läuft. Wie sich diese Änderung auf die Sendungen konkret auswirken wird, ist bislang noch nicht bekannt. Ich gehe allerdings von keinem großen Einfluss auf die Formate aus.