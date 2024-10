Weil Amazon es kann: 2025 gibt es mehr Werbung in Prime Video

Seit Beginn dieses Jahres gibt es bei Amazons Streamingdienst Werbung. Und die Prime-Video-Kundschaft toleriert das. Amazon nimmt das als Anlass, die Geduld der Zuschauerschaft weiter zu strapazieren. Ab 2025 ist nämlich mehr Werbung geplant.

Wer Amazons Streaming-Plattform Prime Video abonniert hat, darf sich seit einigen Monaten über Werbeunterbrechungen ärgern. Obwohl es sich um ein Bezahlabo handelt, hat Amazon einseitig entschieden, es durch rund zwei bis 3,5 Minuten Werbung pro Stunde abzuwerten. In der Schweiz ist diese Änderung bisher nicht angekommen, doch eine Garantie für diese Ausnahme gibt es nicht.

Die Werbung erscheint nicht nur zu Beginn oder Ende einer Wiedergabe, sondern auch mitten in einer Sendung. In Blöcken von 15 Sekunden bis zu etwas über einer Minute werden die Serien und Filme dann unterbrochen. Für Werbefreiheit musst du in der EU rund drei Euro mehr bezahlen.

Und nun plant Amazon offenbar nachzulegen. Kelly Day, Vizepräsidentin von Prime International, sprach mit der Financial Times über das Prime-Video-Geschäft. 2025 werde etwas mehr Werbung zu sehen sein als bisher.

Trotz des Unmuts und der Sammelklage gegen Amazon, zum Beispiel in Deutschland, ist die große Kündigungswelle ausgeblieben. Es habe «viel, viel weniger» Kündigungen des Services gegeben als erwartet. Das liegt auch daran, dass die Prime-Mitgliedschaft meistens nicht nur den Videoservice umfasst, sondern weitere Vorteile bietet, wie etwa kostenlose Lieferung bei Bestellungen.

Die Zahl derjenigen, die auf das teurere werbefreie Abo wechselten, liege aber unter der von Analysten erwarteten Zahl von 20 Prozent. Das bedeutet: Die Zuschauerschaft ist zwar unzufrieden, bleibt aber erhalten. Mehr bezahlen möchte sie aber auch nicht.

Amazon will seine riesige Reichweite weiter versilbern

Day gibt an, dass die Streaming-Werbung bei Prime Video weltweit monatlich etwa 200 Millionen Zuschauer erreiche. Mehr als die Hälfte davon lebten in den USA. Diese Kuh, beziehungsweise diese vielen Kühe, möchte Amazon natürlich melken. Der Umsatz aus allen Werbegeschäften Amazons sei im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 12,8 Milliarden US-Dollar (etwa 11,6 Milliarden Euro) angewachsen. Durch mehr Werbung lässt sich der Umsatz weiter steigern.

Doch auch höhere Kosten sollen ein Grund für mehr Werbung sein, sagt Day. Amazon habe mehr in neuen Content für Prime Video investiert, zum Beispiel in Rechte für Sport-Live-Sendungen.

Details sind noch nicht bekannt

Hervorzuheben ist, dass Day nicht speziell erwähnt, in welchen Ländern außerhalb der USA mehr Werbung zu sehen sein wird. Da sie jedoch globale Nutzerzahlen nennt, ist davon auszugehen, dass Amazon in allen Märkten mit der Menge und Dauer von Werbeblöcken experimentieren wird.