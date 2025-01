AMD stellt Radeon RX 9070 und RX 9070 XT vor

Die neuen Grafikkarten von AMD sind nicht mehr im Top-Segment angesiedelt, sondern im Mittelfeld. Sie kommen mit der neuen RDNA-4-Architektur und dem neuen KI-Upscaling FSR 4. Ansonsten gibt der Chip-Gigant nur wenige Infos preis.

RX 9070 XT und RX 9070 heissen die erste neuen Grafikkarten AMDs in neuer RDNA4-Architektur. Diese bringt Upgrades wie optimierte Recheneinheiten, neue KI-Features und verbessertes Raytracing. Die GPUs werden im 4-nm-Prozess gefertigt und kommen wieder im monolithischen statt Chiplet-Design daher.

RX 9070 und RX 9070 XT kommen bis März

Wie bereits im Vorfeld geleakt, nähert sich AMD mit den Modellbezeichnungen Konkurrentin Nvidia an. Die Karten mit den letzten beiden Ziffern 70 konkurrieren mit jenen von Nvidia, welche ebenfalls auf 70 enden.

So wie AMD die Karten im Portfolio platziert, ist zu erwarten, dass die RX 9070 XT in klassischen Rasterizerspielen eine ähnliche Leistung liefert wie die RX 7900 XT. Die RX 9070 wird wohl leicht schneller sein als die RX 7800 XT.

So sieht AMD die neuen GPUs im Produktportfolio.

Quelle: AMD

Einen genauen Release-Termin nennt AMD nicht. Die Karten sollen aber im ersten Quartal erscheinen, also spätestens März. Die RX-9060-Serie soll später im Jahr folgen. AMD geizt mit genaueren Informationen zu den Karten. Weder zur genauen Performance noch zum Preis informiert der Chip-Gigant derzeit. Da will sich AMD wohl alle Optionen offen halten und erst schauen, was Nvidia macht.

Klar ist: AMD muss den Preis überdenken. Denn die neue RTX 5070 von Nvidia soll sogar die RTX 4090 schlagen.

FSR 4 nur für RDNA 4

Eines der grossen Features von RDNA 4 ist die Unterstützung von FSR 4. Die neue Upscaling-Technologie wird nur von RDNA-4-GPUs unterstützt und soll mit Nvidias DLSS und Intels XeSS gleichziehen, da sie dedizierte KI-Recheneinheiten nutzt. FSR 4 soll 4K-Upscaling mit zusätzlichem Performance Boost bieten. Dies durch FSR Frame Generation und mit tieferer Latenz dank Anti-Lag 2.

FSR 4 wird gemäss AMD von allen Spielen unterstützt, die bereits über FSR 3.1 verfügen. Dazu zählt etwa «Call of Duty: Black Ops 6», aber auch diverse andere AAA-Titel.