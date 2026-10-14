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App per Textbefehl: Google bringt Vibe-Coding in den Play Store

Googles Play-Store bekommt eine umfangreiche Überarbeitung. Die wichtigste Neuerung ist die Integration von eigener KI-generierter Software aus Googles KI-Entwicklungslabor direkt in den App-Store.

Programmierer und Entwicklerinnen dürften dieser Tage besorgt die Nachrichten verfolgen. Große Unternehmen wie Epic Games verkünden, beim Programmieren ihrer Software immer mehr auf KI zu setzen. Oder sie stellen Dienste vor, in denen Nutzerinnen und Nutzer per Prompt einfach ihre eigenen Apps und Spiele produzieren.

Google ist ganz vorne mit dabei: Nach der Ankündigung von Playground, einer Plattform zum Vibe-Coding von Browser-Games, folgt nun eine Möglichkeit, deine eigene KI-generierte Software als Android-App im Play-Store zu veröffentlichen.

Die App erstellst du in Googles browserbasierter KI-Entwicklungsumgebung «Google AI Studio». Einfache Prompts, mit denen du die gewünschten Funktionen beschreibst, reichen aus. Google AI Studio präsentiert dir nach wenigen Minuten eine Feature-Beschreibung sowie die Benutzeroberfläche der programmierten Software.

Die Möglichkeit, diese direkt in Google Play zu laden, startet ab heute für volljährige Nutzerinnen und Nutzer in den USA und anderen «ausgewählten Regionen». In Deutschland liefert das Vibe-Coding bereits erstaunliche Ergebnisse, die Veröffentlichung als Android-App steht aber noch aus.

Die erstellten Apps bleiben privat, erscheinen also nicht im Play-Katalog. In den kommenden Monaten soll die Möglichkeit dazukommen, die Apps mit Freunden und der Familie zu teilen. Möchtest du die App tatsächlich der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, musst du dein Google-Konto zu einem Entwickler-Account upgraden und deine App muss vor der Veröffentlichung die von Google geforderte Qualitätskontrolle bestehen. KI hilft beim Finden passender Apps im Store Nach dieser Erfahrung lesen sich die weiteren angekündigten Anpassungen im Google Play-Store wie Kinderkram. Hauptsächlich geht es darum, genau die App zu finden, die du suchst. So lassen sich statt eines Suchbegriffs die gewünschten Funktionen beschreiben und die KI liefert die am besten passenden Apps. Dazu überprüft Gemini nicht nur die App-Beschreibungen, sondern auch die Nutzerrezensionen. Auch ein direkter Vergleich mit anderen Apps ist möglich.

Wenn du gern mobile Spiele zockst, kennt Google Play deine sogenannte «Gaming DNA»: Der Shop weiß, was und wie du gern spielst. Deine Bewertungen von Spielen fließen ebenfalls in die Einschätzung ein. Bei den vorgeschlagenen Spielen kannst du weitere Präferenzen angeben, etwa zu bevorzugten Genres, Grafikstilen, ob online oder offline oder mit und ohne Freunde. Diese neue «Game Finder»-Funktion ist ab jetzt für Nutzerinnen und Nutzer in den USA verfügbar.

Auch Tags wurden verbessert: Es soll mehr Filtermöglichkeiten zur Eingrenzung von Suchergebnissen geben. Sport-Fans können auf neuen Themenseiten ihren Lieblingsligen folgen und sehen dort zugehörige Apps und Streamingdienste. Falls du die Gemini-App nutzt, kann es zukünftig auch sein, dass Gemini Inhalte aus dem Play-Store direkt in der Konversation verlinkt.

Darüber hinaus soll sich Google Play mehr in eine Community-Plattform verwandeln. Du kannst anderen Usern folgen, Empfehlungslisten anlegen und auch kleine Wettbewerbe absolvieren. Das liest sich sehr ähnlich zu der Ankündigung von Playground vor wenigen Tagen.

Titelbild: Google

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