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Apple AirPods 5: Open-Ear-ANC und Apple AI im Ohr

Apple hat die AirPods 5 in zwei Varianten vorgestellt: ANC, Adaptive Audio und Siri-AI erhalten beide Modelle. Die teure Version mit kabellosem Ladecase bietet eine längere Akkulaufzeit und Lautstärkekontrolle direkt am Hörer.

Apple hat an der Keynote vom 9. September die AirPods 5 vorgestellt. Das Update zu der Vorgängerversion von 2024 kommt mit aktiver Geräuschunterdrückung. Diese soll gemäss Apple «bis zu 50 Prozent mehr Umgebungslärm» herausfiltern als die Vorgänger. Damit haben nun alle aktuellen AirPod-Modelle ANC.

Traditionell ohne Silikon, aber jetzt mit ANC: Apples AirPods 5.

Quelle: Apple

Neue Algorithmen für Adaptive ANC und besseren Sound

Nebst verbessertem ANC und einem Transparentmodus, der Stimmen und Umgebungsgeräusche überträgt, hat Apple auch «Adaptive Audio» für die AirPods 5 vorgestellt. Je nach Situation schaltet dies zwischen ANC und Transparenzmodus um.

Zudem gibt es die Konversationserkennung. Fängst du an zu sprechen, senkt diese die Lautstärke der Wiedergabe. Diese Features seien durch eine neue Akustikarchitektur und Audio-Algorithmen möglich, wie Apple wissen lässt.

Für den Sound hat sich Apple bei der Pro-Version Inspiration geholt. So gibt es einen Adaptive EQ für «personalisierten, räumlichen Klang». Konkret soll sich der Sound an noch mehr unterschiedliche Ohrformen anpassen und so detaillierter und mehr «true to the artist»-mässig wiedergegeben werden.

Siri ist mit von der Partie

Koppelst du die AirPods 5 mit einem iPhone, welches Apple Intelligence unterstützt, kannst du per Sprachbefehl auf Siri zugreifen. Die neue Siri versteht laut Apple mehr persönlichen Kontext aus Apples Nachrichten-, Mail- oder Foto-App. So kannst du zum Beispiel fragen, ob ein gewisser Kontakt dir kürzlich eine Adresse geschickt hat. Siri durchsucht die Nachrichten dieses Kontaktes und antwortet dir dann mit der entsprechenden Adresse. Ausserdem gibt es die Live-Übersetzungsfunktion in Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Zwei Modelle, zwei Preise

Die AirPods 5 kommen in zwei Varianten. Die günstigere kostet 119 Franken, 139 Franken werden in für die teurere fällig. Dafür bekommst du fünf statt vier Stunden Akkulaufzeit (und 22 Stunden statt 20 Stunden mit dem Case) sowie eine kabellose Ladefunktion fürs Case. Ausserdem kannst du bei der teureren Variante per Wischgeste am Stiel die Lautstärke regulieren. Beide Modelle sind allerdings nach IP57 gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Die teurere Variante lädt kabellos.

Quelle: Apple

Die Geräte sind ab morgen vorbestellbar und werden ab dem 18. September ausgeliefert.

Titelbild: Apple

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