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Apple stellt AirPods Max 2 vor

Apple bringt die AirPods Max 2 mit H2-Chip. Neue Audiofunktionen, bessere Geräuschunterdrückung und Features für Kreative sollen die Over-Ears von ihren Vorgängern abheben.

Über fünf Jahre nach dem Launch der Vorgänger – und seltsamerweise auch zwei Wochen nach der grossen Apple-Launch-Week – bringt Apple die AirPods Max 2 auf den Markt. Im Mittelpunkt der neuen Over-Ear-Kopfhörer stehen stärkeres Noise Cancelling und die Funktionen fürs Aufnahmestudio.

Fünf Jahre Wartezeit, fünf Farben: Apple AirPods Max 2.

Quelle: Apple

H2-Chip soll alte Schwächen beheben

Im Inneren der Kopfhörer arbeitet erstmals Apples H2-Chip, der bereits in mehreren AirPods-Pro-Generationen verbaut war. Er übernimmt die Audioverarbeitung und bildet die Grundlage für ein besseres Noise Cancelling.

Zusammen mit neuen Analyse-Algorithmen arbeite die aktive Geräuschunterdrückung deutlich effektiver als beim Vorgänger. Laut Apple blendet sie störende Geräusche bis zu 1,5-mal stärker aus. Typische Hintergrundgeräusche – wie einfahrende Züge und Verkehrslärm – sollen die AirPods Max 2 besser ausblenden. Auch der Transparenzmodus wurde überarbeitet. Er nutzt eine neue digitale Signalverarbeitung und das Mikrofon-Array der Kopfhörer. Dadurch nimmst du Geräusche aus deiner Umgebung natürlicher wahr – ohne künstliche Verstärkung.

Lossless-Audio, aber für wen?

Apple hat auch die Audiotechnik der Kopfhörer angepasst. Ein neuer Verstärker mit grösserem Dynamikumfang soll für einen weniger störanfälligen Klang sorgen. Beim räumlichen Audio (Spatial Audio) verspricht Apple eine präzisere Anordnung einzelner Klangquellen. Du kannst Instrumente so klarer einzeln hören.Der Sound klingt damit weniger breiig. Über das mitgelieferte USB-C-Kabel unterstützen die AirPods Max 2 Lossless-Audio mit 24-Bit und 48 kHz. Ob sich das nur auf den Apple-eigenen Codec ALAC beschränkt, ist noch nicht klar. Gleichzeitig soll die Latenz der Verbindung sinken. Das ist für Gamer interessant. Allerdings schränkt Apple seine Ankündigung auf «kompatible Spiele auf iPhone, iPad oder Mac» ein.

Geräuschunterdrückung passt sich an, Kopfhörer erkennen deine Stimme

Dank dem H2-Chip kommt auch Adaptive Audio auf die Over-Ears. Dies steuert etwa das Verhältnis zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus. Wird es um dich herum lauter, nimmt die ANC-Intensität zu und umgekehrt.

Beginnst du zu sprechen, greifen die AirPods Max 2 ebenfalls ein. Mit Conversation Awareness erkennen sie den Beginn eines Gesprächs. In diesem Moment senken sie die Lautstärke der Wiedergabe und heben Stimmen in deiner Umgebung stärker hervor.

Wie schon bei den AirPods Pro 3 kommt auch Voice Isolation zum Einsatz: Die Funktion betont deine Stimme und reduziert Hintergrundgeräusche während eines Anrufs. Zusätzlich integriert Apple bei den Kopfhörern die Übersetzungsfunktion für Gespräche zwischen verschiedenen Sprachen.

Produkttest Apple AirPods Pro 3: Neue Features, neuer Look, neuer Bass von Florian Bodoky

Vorbestellungen sind ab dem 25. März möglich, ausgeliefert werden die AirPod Max 2 Anfang April. Sie erscheinen in fünf Farben: Midnight, Starlight, Orange, Purple und Blue.

Fazit: Besser spät als nie

Was haben Kollege Samuel Buchmann und ich schon gewitzelt. In jeder Jahresvorschau, in jeder Keynote-Preview unseres Apple-Podcasts «Angefressen» kam ein Spruch über die AirPod Max 2, die Apple bald vorstellt. Es war fast schon ein Meme.

Und jetzt sind sie da. Über fünf Jahre nach dem Release ihrer Vorgänger und seltsamerweise zwei Wochen nach der grossen Hardware-Launch-Week Apples.

Mit Verlaub: FI-NA-LLY!

Titelbild: Apple

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