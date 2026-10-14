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Arcteryx launcht 2-in-1-Boot und bringt den Sidewinder zurück

Arcteryx startet mit einem neuen 2-in-1-Boot und dem Relaunch der ikonischen Sidewinder-Jacke in den Winter. Der Schuh ist Stiefel und Slipper zugleich. Die Jacke gab vor 25 Jahren ihr Debüt und gilt als Klassiker im Bergsport.

Nach einem intensiven Ski- oder Snowboard-Tag wollen die Füsse nur eines: raus aus den Stiefeln und rein in etwas Bequemes. Die neuen 2-in-1-Postour-Boots von Arcteryx sollen genau das bieten. Du kannst mit ihnen durch den Schnee nach Hause stapfen und drinnen dann das Innenleben als Hausschuh weitertragen.

Der 2-in1-Postour-Boot soll deine Füsse nach dem Ski- oder Snowboardfahren wärmen.

Quelle: Arcteryx

Aussen Boot, innen Slipper

Draussen bietet der gefütterte Stiefel mit wasserabweisendem Gore-Tex-Obermaterial und der rutschfesten Vibram-Arctic-Grip-Aussensohle Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit. Ziehst du den Überschuh aus, hast du einen bequemen Slipper. Der verfügt ebenfalls über eine griffige Laufsohle und eine Isolierung aus Primaloft.

Drinnen doubelt der Postour als Slipper.

Quelle: Arcteryx

Das Gute an diesem 2-in-1-System: Du musst nicht auf Socken vom Ski-Keller in die Wohnung laufen, sondern hast die Finken bereits an den Füssen. Die Postour-Boots eignen sich laut Arcteryx auch als Camp-Schuhe beim Zelten und für entspannte Momente am Feuer.

Der 2-in-1-Boot ist eine Option für Outdoor-Abenteuer.

Quelle: Arcteryx

Die Sidewinder-Jacke ist zurück Vor 25 Jahren launchte Arcteryx erstmals Wintersportbekleidung. Zum Jubiläum ist jetzt eines der Original-Pieces, die Sidewinder-Jacke, zurück. Die Freerider-Jacke gibt es in zwei Versionen: für Nostalgiker im Original-Design von 2001 und für alle, die mehr Bewegungsfreiheit schätzen, mit überarbeitetem Schnitt.

Bewegungsfreiheit und Schutz im alpinen Terrain, dafür wurde die Jacke entwickelt.

Quelle: Arcteryx

Die Sidewinder Ski- und Snowboardjacke war nach Angaben von Arcteryx damals die erste mit einem thermogeformten, wasserdichten Reissverschluss. Die spezielle geschwungene Form hielt den Kragen vom Kinn fern und bot so Komfort und Schutz vor Wind, Kälte und Nässe.

Die Sidewinder-Jacke ist für ihren Kragen und den asymmetrischen Reissverschluss bekannt.

Quelle: Arcteryx

Die Modelle für den Herbst/Winter 2026 behalten den asymmetrischen Frontreissverschluss bei. Ein kürzerer und lockerer Schnitt gibt Snowboarderinnen und Skifahrern die nötige Bewegungsfreiheit für forderndes Terrain. Das Aussenmaterial ist in besonders beanspruchten Zonen mit farblich abgestimmten Ripstop-Material verstärkt. Die Jacke ist mit Gore-Tex-Laminat aus expandiertem Polyethylen und ohne zugesetzte PFAS (sogenannte Ewigkeitschemikalien) gefertigt. Dadurch ist sie atmungsaktiv und gleichzeitig wasser- und winddicht für alpine Umgebungen.

Ob und wann die beiden Produkte bei uns erhältlich sind, steht aktuell noch nicht fest.

Titelbild: Arcteryx

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