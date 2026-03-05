News & Trends 3 4

Auch Unihertz bringt ein Smartphone mit Tastatur

Smartphones mit Tastatur im Blackberry-Stil liegen im Trend: Unihertz hat dies bereits 2019 erkannt und bringt nun bereits die fünfte Variante des Titan heraus.

Das Bedürfnis nach haptischen Tastaturen scheint ungebrochen, auch wenn die Pioniere in diesem Bereich, wie Nokia und Blackberry, schon lange keine solchen Modelle mehr produzieren. Hersteller Unihertz stellt auf dem MWC einen würdigen Nachfolger vor. Der Titan 2 Elite erinnert an die guten alten Zeiten mit physischer Tastatur.

Dass viele Userinnen und User durchaus nostalgisch sind, zeigen auch die Reaktionen auf die Ankündigung von Clicks Anfang Jahr. Das Start-up aus England plant ebenfalls ein Tastatur-Smartphone auf den Markt zu bringen und hat damit eine riesige Resonanz in der Community.

News & Trends Clicks Communicator kommt auch mit deutscher und französischer Tastatur von Lorenz Keller

Was Clicks plant, ist aber ein alter Hut. Der chinesische Hersteller Unihertz, der seit zehn Jahren ausgefallene Nischen-Smartphones auf den Markt bringt, hat bereits 2019 ein robustes Outdoor-Phone mit QWERTY-Tastatur lanciert. Auf das Titan folgte zwei Jahre später das kompaktere Titan Pocket, dann das Titan Slim im klassischem Blackberry-Design und letztes Jahr das Titan 2.

Die Tastatur ist auch ein Touchpad

In Barcelona hat Unihertz mit dem Titan 2 Elite nun bereits das fünfte Tastatur-Modell vorgestellt. Es wird im März auf Kickstarter lanciert und bringt einige spannende Neuerungen.

Der helle 4-Zoll-Screen mit der Tastatur.

Das Smartphone hat einen 4-Zoll-Touchscreen mit Amoled-Technik und 120 Hertz, der aber wegen des quadratischen Designs grösser wirkt. Darunter ist das Keyboard zu finden, das auch gleich als Touchpad dient.

Ich konnte am MWC auf einem Vorseriengerät etwas herumtippen. Und obwohl ich das schnelle Schreiben mit zwei Daumen wieder verlernt habe, kommt das Feeling schnell wieder zurück. Die Tasten fühlen sich angenehm an und haben einen guten Druckpunkt. Aber die Tastatur ist schon recht klein, je nach Fingergrösse ist das eine Herausforderung.

Streiche ich über die Tastatur, kann ich durch Webseiten oder Dokumente scrollen. Vor allem die Kombination aus Tasten, Touchpad und Touchscreen macht Spass. Das Gerät fühlt sich insgesamt hochwertig an, aber die Materialien sind schon weniger edel als bei einem Topgerät von Apple, Samsung oder Google. Die Rückseite ist dann auch nur aus Kunststoff gefertigt, der Rahmen besteht aus Aluminium.

Das Keyboard wirkt solid und dient auch gleich als Touchpad.

Erstmals ein seriöses Update-Versprechen

Am MWC sind Geräte in den Farben Schwarz und Orange zu sehen. Vor allem Letzteres sieht richtig gut aus. Ob es weitere Farben gibt, ist genauso unbekannt wie der Preis und die genauen Spezifikationen. Diese werden erst zum Launch der Kickstarter-Kampagne bekannt, für die du dich bereits registrieren kannst.

In Schwarz sieht das Gerät sehr nach Blackberry aus.

Unihertz macht das übrigens immer so: Das eigentlich fertige Produkt wird als Vorverkauf auf Kickstarter lanciert und kommt danach in den normalen Verkauf, beispielsweise auch zu uns in den Shop.

Was Unihertz hingegen bereits verraten hat: Sie garantieren fünf Jahre Updates für das Titan 2 Elite. Bis 2031 bekommt das Smartphone Sicherheitsupdates, das Betriebssystem wird bis Android 20 aufdatiert.

Das ist ein grosser Schritt für den kleinen Hersteller. Bislang war das eines der grössen Probleme, dass beim Kauf jeweils unklar war, wie lange es Updates gibt.

Die Kunststoffrückseite mit den Kameras. Welche genau eingebaut sind, ist noch nicht bekannt.

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







