Audi RS2 und R8 zum Selberbauen von Mattel

Mit Brick Shop richtet sich Mattel direkt an Erwachsene, die Freude am Bauen und Sammeln haben. Die erste Kooperation mit Audi umfasst zwei bekannte Modelle: den RS2 Avant und den R8 LMS.

Mattel bringt mit Brick Shop zwei Audi-Bausätze raus. Der RS2 Avant erscheint im Massstab 1:32, der R8 LMS im Massstab 1:16. Die Modelle zielen auf erwachsene Sammlerinnen und Sammler ab und treten damit in Konkurrenz zu Lego.

Funktionen und Details

Die beiden Sets unterscheiden sich vor allem im Massstab und in der Ausstattung. Der Audi RS2 Avant im Format 1:32 verfügt über vier zu öffnende Türen, ein abnehmbares Dach sowie austauschbare Räder und Decals.

Der Audi RS2 Avant im 1:32 Massstab mit beweglichen Türen und abnehmbarem Dach.

Quelle: Mattel

Der grössere Audi R8 LMS im Massstab 1:16 bietet einen zugänglichen Innenraum und ein Lenkrad, das mechanisch mit den Rädern verbunden ist. Beide Modelle kommen mit einer Hot-Wheels-Plakette aus Metall, die den Sammlercharakter unterstreicht.

Der Audi R8 LMS im 1:16 Massstab mit funktionalem Lenkrad und zugänglichem Innenraum.

Quelle: Mattel

Preis und Einordnung

Die Bausätze erscheinen am 4. Oktober. Der RS2 soll rund 24,99 Euro kosten, der R8 LMS etwa 49,99 Euro. Die Produkte werden in ein paar Tagen auf Galaxus verfügbar sein. Sobald wir sie im Sortiment haben, werde ich sie hier verlinken.

Mit den Audi-Modellen wagt Mattel den Schritt in einen Bereich, der bislang klar von Lego dominiert wurde. Die Sets sind günstiger und einfacher gehalten, aber sie sprechen gezielt erwachsene Fans an, die bereits Marken wie Audi und Hot Wheels sammeln. Ob daraus mehr entsteht als ein einmaliges Experiment, hängt davon ab, ob Mattel Qualität und Community langfristig aufbauen kann.

Der Audi R8 LMS wird mit austauschbaren Felgen im Motorsport-Look geliefert.

Quelle: Mattel

Was meinst du: Haben Mattels Audi-Bausätze das Zeug zur echten Konkurrenz für Lego oder bleiben sie ein Nischenprodukt für Hot-Wheels-Fans? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Mattel

